Infortuni: in veneto piano strategico per la sicurezza sul lavoro (2)

(AdnKronos) – ‘La prevenzione del rischio – ha ribadito l’assessore – e quindi il cardine del nuovo piano strategico: intensificare, ma soprattutto riqualificare vigilanza e controlli sui luoghi di lavoro, significa accompagnare aziende e lavoratori a verificare preventivamente la correttezza delle procedure e delle attrezzature adottate per evitare che ci siano situazioni e comportamenti di sottovalutazione del rischio. Gia entro giugno – ha annunciato – e prevista l’approvazione del piano formativo triennale per gli operatori degli Spisal, promosso dalla Regione in collaborazione con la Fondazione Scuola di Sanita Pubblica, per migliorare, diversificare e affinare la metodologia di intervento degli ‘specialisti’ della sicurezza sui luoghi di lavoro ‘.

La bozza di piano strategico all’esame del tavolo regionale indica otto macroobiettivi da perseguire in Veneto: l’incremento delle risorse umane negli Spisal, l’intensificazione dei controlli; l’aumento dell’omogeneita, della qualita e dell’efficacia della funzione di vigilanza; l’ottimizzazione delle risorse finanziarie; una formazione piu efficace; semplificazione nelle procedure per le aziende e per gli enti preposti; piu collaborazione; e una migliore comunicazione.

‘Ogni obiettivo sara declinato in azioni specifiche, a breve, medio e lungo periodo – fa sapere l’assessore – in modo da consolidare e migliorare l’attivita esistente e introdurre, la dove possibile, ‘buone pratiche’ per ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali. Tra le prime indicazioni raccolte, ci sono l’individuazione condivisa di metodi efficaci per il controllo del rispetto della normativa e per la formazione e l’avvio della trasmissione telematica delle notifiche per l’apertura di nuovi cantieri ‘.La bozza di piano strategico ritorna ora all’esame di tutti i componenti del tavolo regionale, per ulteriori valutazioni e affinamenti, in vista del prossimo incontro previsto entro la prima meta di giugno.

