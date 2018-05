Ford premia Caresoft Global ai 20esimi World Excellence Awards annuali

– Caresoft Global e’ stata premiata come fornitore globale top-performing per Ford Motor Company ai 20esimi Ford World Excellence Awards annuali. Solo 88 aziende sono state scelte come finaliste su migliaia di fornitori Ford nel mondo.

Caresoft Global e’ stata insignita di uno Smart Pillar – World Excellence Award dal vice presidente esecutivo e presidente delle operazioni globali di Ford Motor Company Joe Hinrichs, e da Hau Thai-Tang, vice presidente esecutivo sviluppo prodotto e acquisti.

“Siamo grati a Ford Motor Company, icona globale dell’industria automobilistica, per il riconoscerci come fornitore top nello Smart Brand Pillar di tecnologia e innovazione. Ford e’ stata la prima casa automobilistica ad implementare la nostra nuova tecnologia che ha rivoluzionato il processo di benchmarking relativo al design ingegneristico e all’architettura dei veicoli,” ha detto Mathew Vachaparampil, AD di Caresoft Global. “Questo premio comporta anche molta responsabilita’ poiche’ dobbiamo continuare su questi alti standard di innovazione, realizzazione, qualita’ e corporate governance.”

“I nostri World Excellence awards premiano i risultati straordinari dei fornitori top-performing di Ford Motor Company in tutto il mondo,” ha detto Hau Thai-Tang. “Fornitori come Caresoft Global sono cruciali per il costante successo di Ford nel procedere verso il nostro obiettivo di diventare l’azienda di mobilita’ piu’ affidabile del mondo.”

I premiati sono stati insigniti per aver raggiunto i piu’ alti livelli di eccellenza globale in varie categorie, come:

Informazioni su Caresoft Global

Caresoft Global e’ una societa’ di ingegneria e software a forte impronta tecnologica che opera nelle aree di valutazione competitiva, ingegneria, realta’ virtuale e aumentata, analisi del valore e ingegneria del valore. Caresoft produce valore in R&S, sviluppo prodotto, ottimizzazione dei costi e manifattura. Caresoft Global ha una vasta presenza globale con oltre 21 uffici in 12 paesi sparsi in Nord America, Europa, Asia e Sud America. Caresoft dispone di oltre 1500 ingegneri e lavora con i piu’ importanti produttori di auto OEM, veicoli commerciali e fuori strada.

Si prega di visitare:http://www.caresoftglobal.com

Per i media: [email protected]

Informazioni su Ford Motor Company

Ford Motor Company e’ un’azienda globale con sede a Dearborn, Michigan. L’azienda disegna, produce, commercializza e fornisce assistenza su una linea completa Ford di auto, camion, SUV, veicoli elettrici e auto di lusso Lincoln, fornisce servizi finanziari attraverso Ford Motor Credit Company e persegue posizioni di leadership nell’elettrico, nei veicoli autonomi e soluzioni di mobilita’. Ford da’ lavoro a circa 202.000 persone nel mondo. Per maggiori informazioni su Ford, i suoi prodotti e Ford Motor Credit Company, si prega di visitarehttp://www.corporate.ford.com.

Contatto media: Chandrashekaran R, [email protected], Tel: +91-44-4592-520

