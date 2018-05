Euganea Film Festival: il cinema nel Parco Regionale dei Colli

Per il diciassettesimo anno consecutivo torna Euganea Film Festival, la manifestazione itinerante tra i comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei che porta il cinema nei luoghi più suggestivi e incantevoli del territorio. Euganea Film Festival è un’iniziativa organizzata da Euganea Movie Movement con l’obiettivo di dare forma concreta alle tante sinergie artistiche legate ai Colli Euganei.

Il Festival è nato con la volontà di diffondere la cultura cinematografica e ridare vita a luoghi poco valorizzati: negli anni il pubblico è cresciuto ed è stato rilanciato un territorio che sulla scia del Festival è diventato location di molte altre manifestazioni culturali. L’iniziativa è stata presentata dal vice presidente della Provincia di Padova Fabio Bui, dall’assessore alla Cultura del Comune di Monselice Gianni Mamprin e dal presidente di Euganea Movie Movement Marco Trevisan. Erano inoltre presenti Alessandro Pasquali, Comunicazione e Relazioni Esterne Fondazione Antonveneta e Simone Schiesaro, Responsabile Direzione Territoriale Veneta Crédit Agricole FriulAdria.

“É un evento che in questi 17 anni ha raggiunto un numero importante di spettatori – ha detto il vice presidente Bui – il merito di Euganea Film Festival è di aver fatto cultura di qualità coniugando anche la valorizzazione del territorio, di spazi e luoghi inediti o poco noti. Ritengo che sia davvero una manifestazione che crea identità e promuove questa parte della provincia partendo dalle sue caratteristiche ed eccellenze. Come Nuova Provincia abbiamo quindi dato il nostro patrocinio e la rassegna è inserita nel cartellone provinciale di RetEventi”.

Sono state oltre 1500 le opere che hanno partecipato al Bando di Concorso, indetto da Euganea Movie Movement, e che ha visto partecipare film di ogni genere e durata provenienti da tutto il mondo. La giuria di Euganea Movie Movement ne ha selezionati complessivamente 55 tra documentari, cortometraggi di fiction e cortometraggi di animazione, che andranno a concorrere nelle rispettive sezioni competitive.

Euganea Film Festival sarà a Monselice, Este, Battaglia Terme e Montegrotto Terme. Tra le novità di questa edizione due location d’eccezione: la magnifica Villa Selvatico di Battaglia Terme e la meno conosciuta Villa Manin di Este. Come da tradizione, le proiezioni e gli eventi trovano spazio nei luoghi più suggestivi del territorio, che per una sera diventano contenitori e promotori di cultura cinematografica.

Dal 14 al 24 giugno si alterneranno film, incontri, laboratori, spettacoli, degustazioni e visite guidate. Lo spettacolo di teatro di questa edizione La Ballata dei senza tetto di Ascanio Celestini troverà spazio nella splendida cornice di Villa Duodo a Monselice il 23 giugno.

Il Festival è realizzato con il sostegno di Friuladria – Crédit Agricole, partner del progetto Fondazione Antonveneta, e con il contributo dei Comuni di Monselice, Este, Montegrotto Terme e Battaglia Terme, la Provincia di Padova – Rete Eventi e la Scuola Internazionale di Comics – Padova.

PROGRAMMA

► 14 GIUGNO: MONSELICE

La Cerimonia di inaugurazione della diciassettesima edizione di Euganea Film Festival avrà luogo nella nuova sede dell’associazione: Villa Pisani di Monselice, la suntuosa dimora che Francesco Pisani fece erigere nel 1500. La serata prenderà il via alle ore 20.00 con le visite guidate alla villa e la possibilità di assaporare le birre artigianali e il cibo di Beeriot, birreria indipendente.

L’inaugurazione del Festival è realizzata in collaborazione con Fondazione Antonveneta, partner storico della manifestazione, e vede protagonista il cinema veneto con la proiezione di Resina, l’opera prima del regista Renzo Carbonera. Nel cast accanto a Maria Roveran, troviamo Thierry Toscan attore francese e residente in Veneto, i trevigiani Mirko Artuso e Diego Pagotto e i padovani Andrea Pennacchi, Vasco Mirandola e Valerio Mazzucato.Il film racconta la storia della giovane violoncellista Maria che delusa dallo spietato mondo della musica ritorna al paesino di montagna delle sue origini dove si parla ancora una lingua arcaica: il cimbro. Qui trova una madre malata, un fratello appena sepolto a causa di un tragico incidente con il trattore, una cognata in lutto e una piccola comunità alle prese con i primi effetti del cambiamento climatico. Maria entra in contatto con il coro polifonico maschile di cui faceva parte suo nonno, ora affidato ad una manciata di strampalati ubriaconi da bar. Accetta la sfida di aiutarli per riavvicinarsi alle sue origini e al mondo della musica.Alla proiezione saranno presenti gli attori e il regista Renzo Carbonera.

► 15, 16, 17 GIUGNO: ESTE

Prenderanno il via la sera di venerdì 15 giugno i tradizionali tre giorni che il Festival dedica al cinema d’animazione. Un fitto programma di proiezioni di film di animazione e due laboratori organizzati in collaborazione con Scuola Internazionale di Comics – Padova e la libreria Pel di Carota di Padova.

Sarà la splendida Villa Vigna Contarena di Este a ospitare venerdì 15 giugno la seconda giornata di Euganea. La villa è in centro a Este di fronte le mura del castello carrarese, una posizione che avvolge il visitatore in un’atmosfera magica e surreale. L’antica dimora aprirà le proprie porte a partire dalle ore 20.00 offrendo la possibilità di visitarla al suo interno fino alle 20.30. Le visite guidate sono ad ingresso libero, con donazione a favore dei restauri della pala del Tiepolo.La serata euganea comincerà a partire dalle ore 21.30 con la proiezione dei film in concorso, a seguire in collaborazione con il prestigioso Odense Film Festival, presenteremo tre cortometraggi di animazione che hanno vinto il premio Animation Talent al festival danese negli anni 2015, 2016 e 2017.

Il Festival nasce nel 1975 ed è il più grande evento legato ai cortometraggi in Danimarca. Gli organizzatori, presenti alla serata, annunciano la collaborazione con queste parole: Odense Film Festival è entusiasta di partecipare a Euganea Film Festival e di mostrare una selezione dei film dal proprio catalogo. Il motto del Festival è “aspettatevi l’inaspettato”: questa serata di proiezioni sarà certamente all’altezza delle aspettative!Nel weekend estense dedicato all’animazione, Euganea proporrà una panoramica di uno studio d’animazione al tempo stesso conosciuto e sconosciuto: Blue Sky Studios.

Tutti conoscono Pixar e Dreamworks ma sanno meno di Blue Sky Studios se non per la saga dei film dell’Era Glaciale. Eppure Blue Sky Studios annovera alcuni dei film d’animazione più famosi degli ultimi anni, senza che per questo i più abbiano associato il nome dello studio al titolo del film. A Este quest’anno verranno proiettati tre film: il loro ultimo successo Il Toro Ferdinando tratto da un famosissimo libro per l’infanzia, Robots, un film un po’ dimenticato che merita di essere visto, e Snoopy & Friends – il film dei Peanuts, acclamato anche dalla critica.

Si inizia sabato 16 giugno alle 17.30 al Teatro dei Filodrammatici con Robots di Chris Wedge e Carlos Saldanha.

Alle ore 18.00 sempre al Teatro dei Filodrammatici si svolgerà il laboratorio Lo storyboard nell’animazione a cura di Cristina Parisotto e Scuola Internazionale di Comics di Padova.

Alle ore 21.30 il Festival si sposterà a Villa Manin, una splendida villa del XVIII secolo immersa in un ampio parco verde. La villa ospita le proiezioni dei cortometraggi in concorso seguite dal film: Snoopy & Friends – il film dei Peanuts, che ha come protagonisti i famosi personaggi creati dal fumettista americano Charles Schulz. Un’occasione unica per scoprire una villa che per la prima volta apre le sue porte ad un evento culturale, ancora una volta Euganea dà vita ad uno spazio poco fruito e restituisce alla cittadinanza un luogo magnifico.

La giornata di domenica 17 giugno inizia alle ore 17.00 al Teatro dei Filodrammatici dove proseguono le proiezioni di alcuni brevi corti animati iscritti alla sezione competitiva del Festival. Alle ore 18.00 ai Giardini del Castello di Este sarà possibile partecipare al laboratorio Alla corrida con Ferdinando organizzato dalla libreria Pel di Carota di Padova.Domenica 17 giugno, infine, il Festival si congederà dalla città di Este con la proiezione degli ultimi cortometraggi in concorso e un film in Piazza Maggiore.

Alle ore 21.30 verranno proiettati alcuni cortometraggi in concorso tra cui Polvere sottile, alla presenza delle registe Alessandra Boatto, Gloria Cianci e la padovana Sofia Zanonato; a seguire: Ferdinand di Carlos Saldanha (in nomination agli ultimi Oscar), la storia del dolce toro Ferdinando che ama i fiori e non la corrida.

► 19 GIUGNO: MONSELICE

La seconda settimana di Festival prenderà il via il 19 giugno a Villa Pisani di Monselice.Le proiezioni cominciano alle ore 21.30 con alcuni cortometraggi in concorso tra cui The Knife Salesman, che ha partecipato alla 74° Mostra del Cinema di Venezia e il documentario italiano Country for Old Men (Concorso Internazionale Lungometraggi Documentari). La storia di centinaia di pensionati nord-americani che hanno scelto di passare i loro ultimi anni di vita in una piccola cittadina in Ecuador, protetti dagli alti muri di cinta dei loro complessi residenziali di lusso, tentano, ognuno a modo suo, di continuare a vivere secondo l’American Dream.

► 20 GIUGNO: MONTEGROTTO TERME

Il Festival si sposterà a Montegrotto Terme a Villa Draghi, splendida costruzione dallo stile neogotico e dal grande parco, che sorge isolata sulle pendici del Monte Alto.A partire dalle ore 20.30 la grande terrazza della Villa ospiterà un aperitivo a cura dell’azienda dei Colli Euganei Vignale di Cecilia, accompagnato dalla degustazione di miele e formaggi a cura dell’azienda La Bocalina.Le proiezioni prenderanno invece il via alle ore 21.30 con Due di Riccardo Giacconi (Concorso Internazionale Cortometraggi di Fiction), un lavoro che racconta Milano 2, il primo progetto urbanistico di Silvio Berlusconi; a seguire il documentario Non ho l’età (Concorso Internazionale Lungometraggi Documentari) di Olmo Cerri, un film sui migranti italiani che nel ’64 sono andati a cercare fortuna in Svizzera.

► 21 GIUGNO: BATTAGLIA TERME

La scenografica Villa Selvatico, costruzione seicentesca che domina il territorio di Battaglia Terme, sarà la cornice per la consegna del Premio Crédit Agricole Friuladria – Parco Colli Euganei.Dalle 21.00 sarà possibile degustare i vini della storica azienda dei Colli Euganei Ca’ Lustra. Alle 21.30 Thomas Torelli, regista di Food reLOVution, riceverà il Premio Crédit Agricole Friuladria – Parco Colli Euganei. Thomas Torelli, ospite speciale della serata, riceve il riconoscimento per un film che invita lo spettatore a riflettere sulle conseguenze della cultura della carne in vista della crescente preoccupazione per gli impatti sulla salute, sulla fame nel mondo, sul benessere degli animali e sull’ambiente. I problemi globali riguardano tutti e sono tutti correlati tra loro, le scelte del singolo ricadono sulla comunità. Fare la spesa in maniera consapevole, sapere cosa si compra e cosa si mangia, è il primo importantissimo passo verso un mondo migliore. Un lavoro stimolante di comprensione e di informazione che ci ricorda che abbiamo il potere di cambiare le cose se vogliamo davvero, a cominciare da noi stessi.

► 22-23-24 GIUGNO: MONSELICE

Sarà la città di Monselice a ospitare, come da tradizione, gli ultimi giorni di Festival.La serata di venerdì 22 giugno avrà luogo nei Giardini del Castello dove, a partire dalle ore 21.30, prenderà il via un fitto programma di cortometraggi in concorso a cui seguirà il documentario Storie del dormiveglia (Concorso Internazionale Lungometraggi Documentari) di Luca Magi, la storia dei senzatetto che popolano il Rostom, una struttura di accoglienza notturna situata nell’estrema periferia di Bologna. Il film è stato in concorso a Visions du Réel – Internaional Film Festival – Nyon.

Sabato 23 giugno, il Festival tornerà come ogni edizione a Villa Duodo alle ore 21.30, con lo spettacolo teatrale la Ballata dei senza tetto di e con Ascanio Celestini e con Gianluca Casadei (fisarmonica, tastiere e live electronics). Lo spettacolo riprende i personaggi di Laika, rappresentata da più di due anni, e Pueblo, dal recente debutto, per creare una drammaturgia unica fatta di tanti personaggi che si muovono in un unico ambiente: una periferia che ruota attorno a due parcheggi, quello del supermercato e quello di un grande magazzino pieno di pacchi. Verranno presi i racconti di questi spettacoli e verranno smontati come un mazzo di carte dal quale pescare ogni volta figure diverse.

Biglietto: €10. Prevendite presso lo IAT di Monselice, via del Santuario 2 (tel. 0429783026) oppure online su Eventbrite https://celestini-monselice.eventbrite.co.uk

Il programma di sabato 23 e domenica 24 prevede inoltre alcune proiezioni pomeridiane, che si terranno presso Villa Pisani di Monselice a partire dalle ore 17.00.

La cerimonia di premiazione che chiude la diciassettesima edizione di Euganea Film Festival avrà luogo ai Giardini del Castello di Monselice alle ore 21.30. Durante la cerimonia verranno consegnati il Premio Miglior Lungometraggio Documentario, Premio Miglior Cortometraggio Documentario, il Premio Miglior Cortometraggio di Fiction, il Premio Miglior Cortometraggio di Animazione, Premio Miglior Cortometraggio di Animazione “Piccola Euganea” e il Premio Veneto Film Network a La casa delle mamme di Eva Bearzatti e Giorgio Santise, per la migliore opera caratterizzata da uno stretto legame con il territorio regionale.Il film racconta le storie di una casa famiglia di Venezia, dove le giovani madri possono stare con i propri figli grazie al sostegno di assistenti sociali e operatori.

► LABORATORI PER PICCOLI E GRANDI

Durante il primo weekend, il Festival propone due laboratori collegati al cinema di animazione:

sabato 16 giugno, ore 18.00 – Teatro dei Filodrammatici, Este

Alle ore 18.00 al Teatro dei Filodrammatici si svolgerà il laboratorio Lo storyboard nell’animazione a cura di Cristina Parisotto e Scuola Internazionale di Comics – Padova. Guida step by step all’uso dello storyboard, strumento alla base di ogni opera cinematografica. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Per info e prenotazioni del laboratorio: [email protected]

domenica 17 giugno, ore 18.00 – Giardini del Castello, Este

Alle ore 18.00 ai Giardini del Castello di Este sarà possibile partecipare al laboratorio Alla corrida con Ferdinando a cura della libreria Pel di Carota di Padova. Una lettura/laboratorio per conoscere uno dei libri illustrati che fanno parte della storia della letteratura per ragazzi: La storia del toro Ferdinando. Per piccoli e grandi dai 5 ai 99 anni. I partecipanti sono invitati a portare un quotidiano.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Per info e prenotazioni del laboratorio:

[email protected]

Per informazioni:

www.euganeafilmfestival.it

[email protected]

0429 74309

(Provincia di Padova)