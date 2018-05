Di Maio-Salvini: ‘Governo politico con Conte premier’ Tria per l’Economia

Roma, 31 mag. (AdnKronos) – C’e’ l’intesa tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sulla formazione di un esecutivo giallo-verde. Dopo giorni di trattative, si vede la luce. “E’ stato raggiunto l’accordo per un governo politico M5S Lega con Giuseppe Conte Presidente del Consiglio”, hanno annunciato Di Maio e Salvini. Carlo Cottarelli ha rinunciato stasera all’incarico a formare il governo affidatogli lunedi’ scorso dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha convocato alle 21 il professor Conte al Quirinale. “Forse finalmente ci siamo, dopo tanti ostacoli, attacchi, minacce e bugie”, ha scritto su Twitter Salvini.

LA SQUADRA DI GOVERNO – Sarebbe gia’ pronta anche la lista dei ministri. Il nome di Giovanni Tria, professore di politica economica a Tor Vergata, ha sciolto il nodo dell’Economia, casella sulla quale era naufragato il precedente tentativo di formare un governo 5 Stelle e Lega. Mentre l’economista euroscettico Paolo Savona dovrebbe traslocare agli Affari europei.

Salvini e Di Maio dovrebbero essere entrambi vicepremier. Al leader della Lega andrebbe anche la guida del Viminale, mentre al capo politico dei pentastellati il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Per Giancarlo Giorgetti, numero due di via Bellerio, c’e’ la poltrona di sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport.

In quota Carroccio dovrebbero entrare nella squadra di governo Gian Marco Centinaio (in pole per le Politiche agricole); Giulia Bongiorno (alla Pubblica amministrazione); Lorenzo Fontana alla Famiglia e disabilita’. Tra i 5 stelle Alfonso Bonafede sarebbe stato confermato Guardasigilli e Riccardo Fraccaro ai Rapporti con il Parlamento, mentre Elisabetta Trenta andrebbe alla Difesa.

MELONI FUORI –

Fratelli d’Italia – pur garantendo il suo sostegno al nascente esecutivo – non entrera’ nel team governativo, a causa dello stop arrivato da Di Maio. Giorgia Meloni, leader Fdi, incontrando i giornalisti a Montecitorio, sottolinea: “Non abbiamo mai chiesto poltrone per me o altri di Fratelli d’Italia” e rispetto al governo nascente, “e nella fiducia ci asterremo per aiutarlo a nascere. Non tanto per condivisione ma per necessita’”.

IL TIMING – Se tutto dovesse filare liscio per la formazione dell’esecutivo, lo scenario ideale sarebbe quello di avere una squadra nuova di zecca, con almeno il giuramento effettuato gia’ prima della solenne Festa del 2 giugno.

(Adnkronos)