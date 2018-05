Deco’ porta My Stars Chef al Pizza Village 2018

(Napoli, 31 maggio 2018) – Il brand leader della Grande Distribuzione e’ sponsor della manifestazione.

Dal 1 al 10 giugno presente con uno spazio dedicato a grandi e piccini per promuovere la novita’ dedicata ai bambini e a tutta la famiglia.

Napoli, 31 maggio 2018 – Ci sara’ anche Deco’ al Pizza Village 2018 in programma dal 1 al 10 giugno, sul lungomare di Napoli, evento unico nel suo genere e interamente dedicato alla pizza, che ospita il Campionato mondiale del pizzaiuolo (4-5-6 giugno) e si propone quest’anno di ospitare 1 milione di visitatori, dopo il successo della passata edizione con 850 mila visitatori.

Oltre ad essere sponsor della manifestazione, che gode del patrocinio morale del Comune di Napoli, Deco’ promuovera’ My Stars Chef, un’attivita’ rivolta ai piu’ piccoli per imparare a giocare in cucina con i genitori, dando a questi ultimi la possibilita’ di vincere grandi premi per tutta la famiglia.

My Stars Chef consiste in un album in vendita nelle edicole e distribuito gratis in tutti i punti Deco’, un vero e proprio ricettario da completare con le figurine, divertendosi ed imparando. Per ogni 15 euro di spesa Deco’ regala una bustina di figurine e, all’interno di ogni bustina, oltre agli ingredienti per completare tutte le ricette, e’ allegata una card speciale contenente un bollino da raccogliere ed attaccare sull’apposita scheda all’interno dell’album per collezionare le pentole dell’esclusiva linea ‘Easy Cooker Bubble Pan – di TVS, adatte sia per i piccoli che per i grandi.

La card speciale contiene anche un codice per partecipare al concorso ‘instant win – con in palio 20 Play Station 4 Pro, 20 Bimby e 20 buoni spesa Deco’ da 500 euro.

Piu’ alto e’ il numero di codici inseriti maggiore diventa la possibilita’ di vincere in estrazione finale una fiammante Renault Scenic! Il regolamento completo e’ pubblicato su: http://www.supermercatideco.it

In occasione del Napoli Pizza Village 2018 Deco’ avra’ un suo stand dove sara’ possibile giocare, divertirsi e scoprire i fantastici premi My Stars Chef. Con un’attivita’ sorprendente e divertente, Deco’ vuole realizzare un momento ludico per grandi e piccini e premi per tutta la famiglia.

Multicedi, nata nel 1993 a Pastorano (CE) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani e’ oggi una realta’ di punta della DO del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Multicedi S.r.l. detiene una quota di mercato che supera il 18% e, nel 2017, ha registrato un fatturato di circa 1.000.000.000 di euro, proprietaria di 6 marchi insegna: Deco’, Adhoc Cash&Carry, Ayoka e i piu’ recenti format Dodeca’, SuperRisparmioso e Sebo’n.

Multicedi srl porta con se’, oltre al marchi succitati di cui e’ diretta proprietaria, anche i pdv Ciro Amodio e Flor do Cafe’.

Nel gennaio del 2016, Multicedi e’ entrata a far parte del Gruppo Ve’Ge’ per la creazione del piu’ grande network italiano nelle attivita’ di convenience, con oltre 1.450 pdv a varie insegne coinvolti.

