Asics e Disney Fanno Squadra per Incentivare le Famiglie al Movimento

– La pubblicazione della Disney?Pixar de Gli Incredibili 2 lancera’ la missione di ASICS a spingere le famiglie a muoversi

Il true performance brand ASICS ha oggi annunciato una partnership globale con la piu’ grande societa’ di entertainment al mondo, la Walt Disney Company. In vista della pubblicazione del film blockbuster per famiglie della Disney?Pixar Gli Incredibili 2, ASICS lancera’ una campagna crossmediale per spingere quest’estate le famiglie al movimento.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/698521/ASICS_Disney_Workout.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/698522/ASICS_Disney_Trainers.jpg )

La popolazione attuale e’ quella piu’ sedentaria di tutta la storia, ASICS si rivolgera’ a migliaia di famiglie per ispirarle ad attivarsi collettivamente. Cio’ si basa sulla recente campagna di brand globale “I MOVE ME”, che mira a ispirare le persone a essere attive e a muoversi a prescindere da come sono e da come si muovono. La partnership combacia perfettamente con il programma della Disney Healthy Living, che si prefissa di aiutare e ispirare l’intera famiglia a essere piu’ felice e in salute mangiando piu’ sano ed essendo piu’ attivi insieme.

Con il suo lancio sui canali digitali nel giugno del 2018 e il suo svolgimento nel corso dell’estate, la movement campaign si concentrera’ su una missione condivisa mirata a spronare l’intera famiglia a muoversi.

Ispirate dalla Famiglia Parr – la famiglia icona di supereroi del film – e da influencer del movimento, ASICS e Disney lanceranno una serie di contenuti digitali, attivita’ in-store e prodotti in edizione limitata.

ASICS creera’ una serie di video di “super workout” ispirati dai poteri di ciascuno dei personaggi Disney?Pixar Gli Incredibili 2; dalla super forza all’elasticita’, passando per l’invisibilita’, l’equilibrio e la velocita’. Con un determinato numero di ASICS FrontRunner come protagonisti, ovvero gli ambassador di movimento del marchio, ogni video provvedera’ al divertimento e all’esercizio proficuo e facile da replicare per le famiglie, cosi’ come vi sara’ la possibilita’ di visitare i punti vendita ASICS e ricevere dei fantastici premi.

La partnership inoltre portera’ la campagna sul movimento nei punti vendita monomarca ASICS attraverso citta’ chiave europee con un determinato numero di attivita’ in-store a partire da luglio.

ASICS inoltre rilascera’ un’unica serie in edizione limitata di calzature Disney?Pixar Gli Incredibili 2 per i fan, che vedra’ come protagonisti cinque calzature running personalizzate per tutta la famiglia. Ispirata dai personaggi, inclusi Mr. Incredibile e Siberius, ogni calzatura sara’ disponibile nei punti vendita monomarca e negli e-commerce ASICS a partire da luglio e inglobera’ prestazioni e design incluso l’iconico eye mask logo, solette dal design unico e un pacchetto in edizione da collezione di ogni personaggio.

A proposito della partnership, Robin Karakash, Direttore della Comunicazione e del Marketing dell’ASICS EMEA afferma: “Siamo lieti di annunciare questa entusiasmante partnership con Disney?Pixar Gli Incredibili 2. A livello mondiale, le statistiche riguardanti l’attivita’ fisica stanno crollando, specialmente tra i bambini. La nostra missione con ASICS e’ incentivare generazioni di famiglie a un maggiore movimento e siamo certi che saremo in grado di ispirare a migliaia a muoversi e a godere del potere dell’esercizio.”

Video Disney?Pixar Incredibles 2 x ASICS:

http://youtu.be/SWazJSEU3Os

Hashtags:

#incredibles2

#imoveme

Per ulteriori informazioni: http://www.asics.com

Per ulteriori informazioni a proposito del programma Healthy Living della Walt Disney Company’s Healthy Living:https://www.thewaltdisneycompany.eu/responsible-business/#healthy-living-commitment

A proposito diDisney.Pixar’s Incredibles 2

Ne Gli Incredibili 2 Helen (voce originale di Holly Hunter) e’ incaricata di guidare una campagna per il ritorno dei Supereroi , mentre Bob (voce originale di Craig T. Nelson) vive la sua vita “normale” giorno dopo giorno a casa con Violet (voce originale di Sarah Vowell), Dash (voce originale di Huck Milner) ed il piccolo Jack-Jack – i cui superpoteri stanno per essere scoperti. La loro missione dovra’ pero’ guardarsi dall’arrivo di un nuovo cattivo con un piano brillante e pericoloso che minaccia tutto e tutti. Ma i Parrs non si fanno spaventare dalla sfida, specialmente con Frozone (voce originale di Samuel L. Jackson) dalla loro parte. Questo e’ cio’ che rende questa famiglia cosi’ Incredibile.

Scritto e diretto da Brad Bird (Iron Giant, The Incredibles, Ratatouille) e prodotto da John Walker (The Incredibles, Tomorrowland) e Nicole Grindle (corto Sanjay’s Super Team, produttore associate di Toy Story 3), Gli Incredibili 2 di Disney Pixar uscira’ nei cinema inglesi il 13 di luglio.

Contact:

Jeremy Nestor[email protected]o.ukT: +44(0)2074941616

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)