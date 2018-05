Addio vecchio ufficio, il lavoro cambia pelle

Roma, 31 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Fine del lavoro tradizionale, in ufficio davanti al pc? E’ quanto emerge dalla ricerca IWG che rende noti i risultati del piu’ importante sondaggio sulle attitudini del lavoro flessibile, su 18.000 professionisti in diversi settori, condotto in 96 Paesi del mondo

. Secondo lo studio piu’ di due terzi degli interpellati lavora da remoto una volta alla settimana, mentre oltre il 50% lo fa per meta’ della settimana, determinando un’importante rivalutazione degli immobili aziendali, e circa l’11% svolge le proprie mansioni fuori dalla sede principale della propria azienda cinque volte a settimana.

L’emergere di questa tendenza e’ dettata da innovazione tecnologica, globalizzazione e cambiamenti nelle aspettative dei lavoratori, secondo Iwg, che rappresenta il gruppo primario di aziende fornitrici di spazi di lavoro flessibile, tra cui Regus e Spaces.

Mauro Mordini, country manager di Regus Italia, sostiene che: ‘Le persone, da Seattle a Singapore, da Londra a Lagos non hanno piu’ necessita’ di passare la maggior parte del proprio tempo in un determinato ufficio”. “Siamo entrati -continua Mordini- nell’era del lavoro flessibile e questa e’ una sfida entusiasmante non solo per i lavoratori ma anche per le aziende. Il cambiamento e’ epocale e implichera’ anche valutazioni da parte delle aziende per cio’ che concerne i loro portafogli immobiliari”.

Lo studio di IWG ha rilevato che le aziende che hanno messo in atto strategie di lavoro flessibile per i propri dipendenti hanno tratto benefici da questa scelta: crescita del business (89% – dal 67% del 2016); competitivita’ (87%, in aumento rispetto al 59% del 2014); produttivita’ (82%, in aumento rispetto al 75% del 2013); attrarre e mantenere i migliori talenti (80%, in aumento rispetto al 64% del 2016); massimizzazione dei profitti (83%).

Per intere generazioni lo standard lavorativo si e’ basato su una postazione fissa in ufficio con un orario 9-17. Oggi un notevole numero di aziende sta adottando un modello di lavoro molto diverso, che produce benefici sia per le aziende stesse che per i dipendenti. Il sondaggio IWG ha rivelato che la nuova modalita’ di lavorare non solo riduce il tempo del pendolarismo, ma migliora la produttivita’, fidelizza il personale, aumentandone la soddisfazione e persino la creativita’. A questo si aggiungono i vantaggi finanziari e strategici che vengono apportati all’attivita’.

Il passaggio a spazi di lavoro flessibile riflette le nuove esigenze e le nuove aspettative dei lavoratori. L’80% degli interpellati sostiene che il lavoro flessibile aiuta a mantenere i talenti migliori, mentre per il 64% questa modalita’ di lavoro consente di attrarre talenti. Il 58% ritiene che l’offerta di lavoro flessibile aumenta la soddisfazione del lavoro, dimostrando la necessita’ per le imprese di fornire ambienti di lavoro adatti alle nuove esigenze dei dipendenti, al fine di mantenere una forza lavoro di eccellenza.

Un solido 91% degli intervistati sostiene che gli spazi di lavoro flessibili, aumentano la produttivita’ dei dipendenti in movimento, con evidenti vantaggi per le aziende. E per Mordini: “Grazie alle nuove tecnologie oggi molti di noi possono lavorare sempre e ovunque. La sfida per le aziende e’ ottimizzare questo nuovo scenario”.

Dal sondaggio emerge che il lavoro flessibile e gli spazi di lavoro condivisi non sono piu’ solo destinati alle start-up. Le aziende di maggior successo al mondo – tra cui Etihad Airways, Diesel, GSK, Mastercard, Microsoft, Oracle and Uber – stanno gia’ adottando un approccio allo spazio di lavoro flessibile.

“I cambiamenti nel mondo Ict -spiega Mordini- hanno portato a un crescente utilizzo dei servizi on demand con strutture di qualsiasi dimensione che vogliono esternalizzare sempre maggiormente le attivita’ non strategiche. Il lavoro flessibile, supportato da una rete di aree di lavoro on demand professionali, e’ ora oggetto di discussione da parte del management di tutte le funzioni aziendali, tra cui il risk management, lo sviluppo del business, le risorse umane e le funzioni di marketing e strategia”. “Un giorno, non molto lontano, il lavoro flessibile potrebbe semplicemente essere chiamato ‘lavoro’. Stiamo raggiungendo -conclude- il punto di svolta”.

(Adnkronos)