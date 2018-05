Zingaretti: “Massimo impegno per sostenere Aism”

Roma, 30 mag. (AdnKronos Salute) – “Da quando e’ nata l’associazione, mezzo secolo fa, sono state fatte tante conquiste. La strada e’ pero’ ancora lunga. Per andare avanti, serve prima di tutto l’impegno delle Istituzioni a migliorare nella capacita’ di assistere le persone colpite dalla malattia e le loro famiglie. Noi ci siamo e continueremo con il massimo impegno a sostenere l’Aism e le tante persone che si impegnano ogni giorno attraverso la ricerca, il volontariato, l’assistenza o, semplicemente, con un gesto di generosita’ per migliorare le condizioni di vita di chi e’ colpito dalla sclerosi multipla – . Lo ha affermato Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, nel suo messaggio all’Associazione italiana sclerosi multipla, nella giornata di chiusura del congresso scientifico Fism e in occasione della Giornata mondiale della sclerosi multipla.

