SNAI, Francia-Italia: stavolta per Mancini e’ dura. Il pronostico e’ tutto in Bleus

(Milano, 30 maggio 2018 ) – Dopo l’esordio vincente, il nuovo CT e’ atteso da una prova difficile: francesi nettamente favoriti a 1,70, il successo azzurro e’ a 5,25 – Domani Slovacchia-Olanda, con tanti ‘italiani – in campo: Hamsik e soci cercano il primo successo sugli arancioni, ma sono a 3,35 contro il 2,10 degli avversari.

Milano, 30 maggio 2018 – La prima da Ct e’ andata bene, con la vittoria per 2-1 sull’Arabia Saudita. La seconda uscita di Roberto Mancini sara’ invece decisamente piu’ impegnativa, venerdi’, a Nizza, contro una rivale storica contro la Francia. I Bleus sono piu’ rodati (hanno vinto 5 delle ultime 7 gare giocate) rispetto agli azzurri contro cui, tra l’altro, hanno avuto la meglio negli ultimi due scontri diretti. Il pronostico SNAI opta per il loro terzo successo consecutivo: Francia vincente a 1,70, si punta a 3,70 sul pareggio mentre l’exploit azzurro sale fino a 5,25. Sono finiti in Over gli ultimi due confronti tra Francia e Italia, le amichevoli giocate nel 2012 e nel 2016, ma per la gara di venerdi’ i quotisti dicono Under, quindi prevedono meno di tre gol complessivi: idea favorita a 1,73.

Slovacchia-Olanda da Serie A – Quote molto piu’ equilibrate nella partita di domani a Trnava tra la Slovacchia e l’Olanda, entrambe fuori dai prossimi mondiali, come l’Italia. Gli unici due precedenti giocati sono stati vinti tutti dagli Oranje, che partono avanti anche per il prossimo incontro, a 2,10 su SNAI. Il primo successo slovacco invece e’ dato a 3,35, cosi’ come il pareggio. I numerosi calciatori della Serie A convocati dai rispettivi tecnici sono un buono spunto per scommettere sui marcatori. Su tutti svetta Marek Hamsik, dato a 3,40, il suo connazionale Milan Skriniar, meno propenso a buttarla dentro, sale fino a 50. Tra gli olandesi la quota piu’ bassa e’ per l’atalantino Marten De Roon, a 7,50, seguito da Kevin Strootman a 11 e dal neointerista Stefan De Vrij, a 12. Quota 15 per Hans Hateboer, difensore dell’Atalanta, destinato al trasferimento in Bundesliga.

