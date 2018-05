Smog: Greenpeace a Regione Lazio, aggiornare Piano qualita’ aria

Roma, 30 mag. (AdnKronos Salute) – Attivisti di Greenpeace hanno scalato questa mattina il palazzo della Regione Lazio, a Roma, calandosi poi lungo una parete dell’edificio sulla quale hanno aperto un enorme striscione con il volto di Nicola Zingaretti, coperto da una maschera antismog e accompagnato dalla scritta ‘Aria pulita ora!’. Gli attivisti hanno voluto denunciare il mancato adeguamento del Piano regionale di risanamento per la qualita’ dell’aria alla normativa in vigore.

Mentre alcuni attivisti, fa sapere Greenpeace, hanno aperto il banner con il ritratto di Zingaretti – opera dello street artist Tvboy, famoso per le sue opere tra cui il murales del bacio tra Di Maio e Salvini – all’ingresso della sede della Regione altri attivisti hanno manifestato con striscioni che recitano ‘Tempo scaduto. Ci vediamo in Tribunale’. Greenpeace annuncia infatti “un esposto contro il mancato aggiornamento da parte della Regione Lazio del piano per la qualita’ dell’aria attualmente in vigore. Un piano ormai assolutamente carente e inadeguato alla luce della normativa corrente, adottato oltre 8 anni fa sulla base di una normativa del 1999”.

“Greenpeace si rivolgera’ ai giudici per tutelare il diritto dei cittadini a respirare aria pulita. Il comportamento della Regione, che neppure si e’ degnata di rispondere in maniera adeguata alla nostra lettera di diffida, e’ deplorevole”, dichiara Andrea Boraschi, responsabile della campagna Trasporti di Greenpeace Italia.

(Adnkronos)