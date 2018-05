Salvini ci pensa

Governo





Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Ci pensero'”. Cosi’ Matteo Salvini in diretta Facebook, commentando “gli sviluppi degli ultimi minuti” e cioe’ l’ipotesi di Di Maio di dar vita a un esecutivo giallo-verde con Savona spostato ad altro ministero.

“Quando abbiamo proposto il professor Savona e’ stato perche’ era il migliore per fare il ministro dell’Economia. Se Di Maio ha cambiato posizione ne parlero’ con lui”, ha poi aggiunto dimostrando un’apertura nei confronti della proposta pentastellata.

“C’e’ quel programma e quella squadra: se vanno bene ci mettiamo la faccia e lavoriamo. Se qualcuno per i motivi piu’ bizzarri non va bene all’Europa Berlino, ai mercati, alla Merkel e alle banche, cosa possiamo farci?”, aveva detto poco aggiungendo: “”Ancora prima che nascesse questo governo e’ stato insultato, denigrato deriso minacciato da giornali, radio, televisioni. Io sono estremamente paziente pero’ la mia pazienza e’ quasi finita e penso anche la vostra. Nel frattempo le rate del mutuo non hanno pazienza”. “Per me o si cambia e si mette al centro l’interesse nazionale di 60 milioni di italiani oppure si perde del gran tempo – aveva sottolineato Salvini – perche’ di signori che vanno col cappello in mano a Bruxelles a chiedere ‘per favore’ ne abbiamo visti negli ultimi anni portando a casa zero”.

