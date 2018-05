Salvini ai tedeschi: ‘Fatevi gli affari vostri’

Governo





Roma, 30 mag. “Quando i tedeschi parlano di ‘invadere’ un Paese, non e’ mai un buon segno… Fatevi gli affari vostri”. Lo scrive su Facebook Matteo Salvini, postando il link a un articolo di stampa dal titolo ‘Nello scenario peggiore la Troika dovrebbe invadere Roma e prendere in mano il Ministero del Tesoro’.

“Non capisco perche’ dovremmo cedere alle richieste e ai capricci dei tedeschi. Se ai tedeschi non piace un ministro lo cambiamo? Mi sembra una scelta strana” aggiunge da un comizio a Imperia. “Non capisco – ha aggiunto Salvini – e lo chiedo agli italiani perche’ a rappresentare, a difendere il lavoro e i risparmi degli italiani non possa essere un economista che ha voluto ridiscutere alcune regole europee e che non e’ simpatico alla Merkel e ai tedeschi. Non mi sembra che in costituzione ci sia scritto che i ministri devono piacere alla Merkel”. A chi gli chiede se un governo M5S-Lega non sia piu’ possibile, “ma ci abbiamo lavorato un mese – replica secco il leader leghista – ci hanno detto questo ministro non va bene, quell’altro ministro non va bene, deve essere simpatico alla Merkel, a Macron, ai commissari europei. Ragazzi, l’Italia non e’ un Paese schiavo di nessuno. I tedeschi si facciano gli affari dei tedeschi, i francesi gli affari dei francesi che all’Italia pensiamo noi”.

