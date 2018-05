Poverta: comune vicenza, per rei da 1/06 non piu previsti requisiti familiari

Vicenza, 30 mag. (AdnKronos) – Per accedere al Rei, il reddito di inclusione destinato dallo Stato a famiglie in situazione di disagio economico che aderiscono a progetti di attivazione sociale e lavorativa, dall’1 giugno non e piu necessario avere particolari requisiti familiari.

Lo comunica il settore servizi sociali del Comune di Vicenza ricordando che tale abrogazione, prevista nella legge di bilancio 2018, ha lo scopo di allargare la platea dei beneficiari.

Le domande di accesso al Rei presentate dall’1 giugno non dovranno pertanto piu soddisfare i requisiti familiari richiesti finora (componente di eta inferiore ai 18 anni; una persona con disabilita e almeno un suo genitore o un suo tutore; almeno un lavoratore di eta pari o superiore a 55 anni che si trovi in stato di disoccupazione). Il beneficio, se spettante, sara erogato dall’1 luglio.

Tutte le domande presentate nel corso del 2018 e risultate non accoglibili per la sola mancanza dei requisiti familiari, saranno automaticamente sottoposte a riesame, con verifica della presenza di tutti gli altri requisiti – che restano confermati – alla data dell’1 giugno 2018.

(Adnkronos)