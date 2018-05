Le pro loco padovane per la prima Giornata Nazionale delle pro loco d’Italia

29 maggio 2018

Domenica 3 giugno anche il Comitato provinciale UNPLI di Padova e le Pro Loco padovane aderiscono alla prima Giornata Nazionale delle Pro Loco con 5 appuntamenti.

Il 2018 è stato intitolato Anno Europeo del Patrimonio Culturale: le Pro Loco d’Italia hanno aderito organizzando la prima “Giornata Nazionale delle Pro Loco”, in programma domenica 3 giugno per promuovere cultura, patrimonio, tradizioni e folclore del Bel Paese e per far conoscere il valore del volontariato Pro Loco.

5 gli appuntamenti in provincia di Padova:

• Comitato Provinciale Pro Loco di Padova:

“Porte aperte a Villa Querini” – Visite guidate gratuite nell’affascinante Villa Querini, edificio di impianto veneziano risalente al ‘500, sede del Comitato.

Tre turni di visita: 16.00 | 16.45 | 17.30 – ingresso gratuito, massimo 25 partecipanti per ciascun gruppo.

Per info e prenotazione: [email protected] – Tel. 0499303809 – Cell. 3285948428

Facebook: Unpli Padova

• Pro Loco Baone (Consorzio Euganeo):

Dai “maronari” alla croce del Monte Castello – Passeggiata storico-naturalistica alla scoperta degli ultimi “maronari” secolari di Calaone e del Monte Castello (aperto al pubblico solo in questa occasione).

Pausa picnic con prodotti locali.

Contributo di partecipazione: 15,00€ – Prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazione: 345 3223273 o 345 5845677 – [email protected]

Facebook: Pro Loco Baone

• Pro Loco Borgoricco (Consorzio Graticolato Romano)

Museo Fuori Museo

Visita guidata tematica per adulti e per bambini al Museo della Centuriazione Romana e percorso in bicicletta fino al Parco Tergolandia e alla Chiesetta di Campanigalli.

Percorso in bici di 5 km circa della durata di 2 ore.

Noleggio bici presso il museo al costo di € 2,00.

Costo per l’attività: € 5,00 a persona, gratis bambini inferiori ai 6 anni.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 1° giugno

Per info e prenotazione: 3331093142 – [email protected]

• Pro Loco Ponso (Consorzio Atesino)

La Ciesazza in Cammino

Passeggiate per riscoprire e valorizzare il territorio, tra strade, stradele, trodioli e caredoni, con ricco ristoro nel parco di Villa Fracanzani.

Visite guidate alla Ciesazza.

Partenza ore 9.30. Iscrizioni € 2,00.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 31 maggio. Possibilità di pranzare presso lo stand della pro loco alle 12.30. Quota € 10,00 adulti, € 8,00 bambini fino agli 8 anni.

Per info e prenotazioni: 3357514207

Facebook: Pro Loco Ponso

• Pro Loco Stanghella (Consorzio Atesino)

Porte aperte al Museo Etnografico

Visite guidate gratuite dalle 16.00 alle 18.30 – massimo 25-30 partecipanti per gruppo

Per info: 3298871394 – 042595670 – [email protected]

Festeggia con noi le Pro Loco e scopri il nostro patrimonio culturale locale!

(Proloco Padova)