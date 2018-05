Governo: pd veneto, rilanciare il processo di integrazione europea (2)

(AdnKronos) – Secondo il Pd Veneto quindi “L’attacco alle istituzioni repubblicane impone una chiamata alla resistenza sociale e civica di chi crede nei valori democratici, indipendentemente dalle appartenenze e dalle etichette”.

“Non cederemo al ricatto progressivo in essere: le istituzioni e gli elettori vanno rispettati sempre ed e inaccettabile che amministratori locali facciano saltare consigli comunali e simboli istituzionali per protesta contro il garante della Costituzione – ha ammonito il segretario regionale – Le ambiguita di Di Maio e, specialmente, di Salvini sul tema Europa/euro stanno svuotando le tasche degli italiani che le pagheranno di tasca propria nei propri mutui e nei propri finanziamenti aziendali: bisogna dire la verita ai cittadini”.

Quindi “Solidarieta al Presidente Sergio Mattarella per gli indegni attacchi alla sua persona fisica che si estrinsecano in minacce e insulti oltre ogni limite di decenza e legalita e stata espressa da tutti i presenti”. Per questo il Pd Veneto aderisce alla manifestazione nazionale di venerdi 1 giugno 2018 ‘Per la democrazia, per la Costituzione, per il futuro degli italiani: Viva l’Italia! ‘ che si terra a Roma e partecipera attivamente alla mobilitazione ‘l’Italia Chiamo ‘ in programma a Milano sempre venerdi. Mobilitazioni locali sono incoraggiate e sostenute dal Pd Veneto.

(Adnkronos)