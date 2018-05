fino al 10 giugno musei comunali gratis per gli studenti Erasmus

Due settimane di musei gratis anche per gli studenti Erasmus. E’ questa l’iniziativa in corso, suggerita dal consigliere Enrico Fiorentin, delegato alle politiche giovanili, e messa in atto dall’assessore Andrea Colasio con delibera di Giunta della scorsa settimana.

Nel periodo dal 28 maggio al 10 giugno 2018, gli studenti internazionali dell’Universita’ di Padova possono quindi accedere, con ingresso gratuito, nelle sedi museali civiche dei Musei Civici agli Eremitani e Palazzo Zuckermann.

Nel corso dell’anno accademico 2017/2018 l’Universita’ di Padova ha accolto piu’ di 1000 studenti Erasmus.

L’Assessore alla cultura sottolinea che “tale iniziativa si rivela una grande opportunita’ per valorizzare le risorse di Padova in ambito culturale e non comporta per l’Amministrazione un mancato introito, in quanto utile strumento per dare maggiore visibilita’ delle sedi museali, ai fini di un potenziale e significativo aumento dell’affluenza”.

La data di partenza dell’iniziativa coincide con un importante anticipazione arrivata da Venezia.

Joao Santos, componente della Commissione europea che sta pianificando gli investimenti europei per il settennio 2020/2027, ieri pomeriggio e’ intervenuto nel merito, in occasione dell’incontro organizzato da Enaip presso la Scuola grande San Giovanni Evangelista di Venezia. E’ in previsione di raddoppiare i fondi per gli studenti Erasmus europei da 15 a piu’ di 30 miliardi di euro, permettendo cosi’ di triplicare la mobilita’ degli studenti internazionali. Se confermata, la novita’ avra’ risvolti positivi anche per i nostri studenti, che potranno aumentare le possibilita’ di svolgere esperienze di studio all’estero.

Da Padova intanto e’ arrivato un segnale positivo di condivisione e apertura affinche’ gli studenti internazionali possano apprezzare la cultura secolare e l’ospitalita’ della nostra citta’. Enrico Fiorentin, presente all’incontro di ieri a Venezia, ha potuto apprezzare l’intervento di Joao Santos e dichiara che “l’iniziativa dei musei gratis e’ un modo per mostrare il vero volto di Padova, accogliente verso i giovani e ricca di contenuti storici e culturali. Credo che i ragazzi se ne ricorderanno e porteranno nel cuore il ricordo di Padova, una volta rientrati nei propri paesi di origine (il periodo Erasmus termina infatti a cavallo tra giugno e luglio, ndr).”

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

