Federhotel.com, il sito di e-commerce B2B di riferimento per il settore Forniture Alberghiere, Arredo Bagno e Ho.Re.Ca.

(Milano, 30 maggio 2018 ) – Feder Hotel Forniture Alberghiere presenta Federhotel.com, il sito di e-commerce piu’ completo per trovare attrezzature, articoli e forniture professionali per alberghi, ristoranti e bar.

Milano, 30 maggio 2018 – Federhotel.com e’ la risposta a tutti i proprietari di strutture ricettive, ristoranti e bar che vogliono migliorare il proprio servizio con forniture dall’imbattibile rapporto qualita’ prezzo. Feder Hotel Forniture Alberghiere nasce nel 1994 e vanta quindi un’esperienza ventennale nella vendita di prodotti e attrezzature dedicate al settore Ho.Re.Ca. Fin dal primo giorno abbiamo lavorato per proporre un servizio che fosse preciso, puntuale e che fosse in grado di coprire i bisogni di una clientela variegata ed esigente. Il nostro obiettivo e’ quello di creare un rapporto duraturo con il cliente attraverso la massima trasparenza e l’impegno costante.

Federhotel.com offre soluzioni professionali per alberghi, B&B, agriturismi, centri sportivi, ristoranti, bar che comprendono arredi per il bagno, le camere e tutte le parti comuni. La nostra offerta e’ tra le piu’ complete sul mercato in quanto non ci occupiamo solo di box doccia, linee cortesia e detergenza, minibar, casseforti e materassi ma anche di prodotti piu’ professionali come piatti doccia, rubinetteria, specchi, illuminazione, serrature elettroniche, impianti di hotel automation, porte REI e fono isolanti ed attrezzature per palestre. Tutto quello che cerchi per la tua struttura ricettiva e’ sicuramente in catalogo su Federhotel.com.

Feder Hotel Forniture Alberghiere e’ una realta’ gia’ consolidata nelle principali citta’ di tutta Italia ma il suo punto di forza e’ la capillarita’ e tempestivita’ della propria rete di distribuzione. Siamo infatti in grado di raggiungere senza difficolta’ con i nostri prodotti anche le strutture allocate nelle piu’ remote localita’ montane e balneari, isole comprese. Al fine di garantire un servizio che risulti il piu’ completo ed efficace possibile, seguiamo il cliente nella pianificazione della proposta e del preventivo anche formulando condizioni di pagamento personalizzate. Feder Hotel Forniture Alberghiere e’ particolarmente attenta ai bisogni dei suoi clienti e per questo permette di accedere ai suoi prodotti anche attraverso formule di finanziamento o il noleggio. Offriamo inoltre un servizio di assistenza post vendita rapido e definitivo come prevede la legge a garanzia della tutela del cliente.

Registrarsi a Federhotel.com e’ una procedura semplicissima e permette di avere un accesso un accesso privilegiato ai listini. In questo modo sara’ possibile approfittare di promozioni ed offerte settimanali davvero interessanti su un ampio ventaglio di forniture per alberghi, ristoranti e bar.

Per informazioni:



Feder Milano SNC

Web: https://www.federhotel.com/



Email: [email protected]

Tel.: + 39 02 45496789

Fax: + 39 02 94751125

