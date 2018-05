DPO e Privacy Officer, il calendario della formazione per il 2 semestre

(Milano, 30 maggio 2018 ) – Sono 45mila gli esperti di privacy richiesti dal mercato con l’introduzione del GDPR e con l’obbligo del DPO per tutte le p.a. ed altre migliaia di aziende. Programmate ulteriori sei edizioni del Master Privacy Officer e la ripetizione del corso di formazione manageriale al CNR di Pisa. Bernardi: “Anche se richieste sono molte, nostro obiettivo e’ quello di mantenere alta la qualita’ dei corsi”. Varie possibilita’ di dimostrare le professionalita’ tra attestati di competenza, certificazioni di terza parte, e attestato di qualita’ ai sensi della Legge 4/2013.

Milano, 30 maggio 2018 – Sono oltre duemila i professionisti italiani che hanno partecipato ad un percorso di formazione idoneo ad acquisire una conoscenza specialistica della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali, ma il fabbisogno di data protection officer e di altre figure con competenze analoghe e’ ben piu’ grande, infatti secondo l’Osservatorio di Federprivacy l’introduzione del GDPR richiede circa 45mila esperti della materia.

Nonostante che quella di DPO e Privacy Officer sia una categoria professionale che sta registrando una crescita esponenziale, c’e’ quindi ancora bisogno di migliaia di esperti della materia, e adesso tutte le pubbliche amministrazioni e le imprese che nelle loro attivita’ principali trattano dati sensibili su larga scala o che effettuano trattamenti che richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati hanno anche l’obbligo di designare un responsabile della protezione dei dati.

Proseguendo nelle proprie attivita’ di formazione specialistica, Federprivacy ha pubblicato adesso il calendario del secondo semestre che prevede ulteriori sei edizioni del Master Privacy Officer e Consulente della Privacy di 48 ore, tutte accreditate dal Consiglio Nazionale Forense e valide per la certificazione di Tϋv Italia, nonche’ la ripetizione del Corso di formazione manageriale per Data Protection Officer di 124 ore patrocinato dal Cnr di Pisa.

“Siamo consapevoli che la richiesta formativa per qualificarsi come esperti in materia di protezione dei dati e’ ben piu’ alta rispetto ai circa cinquecento professionisti che potranno partecipare ad uno dei nostri percorsi nel 2018 – ha precisato il presidente di Federprivacy, Nicola Bernardi – D’altra parte, il nostro obiettivo e’ sempre stato e rimane quello di mantenere elevato il livello della qualita’ dei nostri corsi, in modo che chi consegue il nostro attestato di competenza possa avere in mano un biglietto da visita di prestigio per distinguersi sul mercato del lavoro”.

Oltre all’attestato di competenza, e alla possibilita’ di ottenere una certificazione di terza parte con Tϋv Italia, curando la propria formazione ed il relativo aggiornamento con la partecipazione ad uno dei corsi specialistici in calendario, e’ anche possibile ottenere l’Attestato di Qualita’ dei Servizi, che Federprivacy rilascia ai propri soci membri che possiedono i requisiti in qualita’ di associazione professionale iscritta presso il Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013.

Le classi del Master si svolgeranno a Reggio Emilia nel mese di luglio, a Firenze a luglio e novembre, a Milano nel mese di ottobre, mentre a Roma ne sono state previste due, una a settembre ed un’altra a novembre. Il Corso di formazione manageriale per Data Protection Officer si svolgera’ invece a Pisa e partira’ a settembre per terminare a dicembre. Le prenotazioni si effettuano esclusivamente dall’Agenda Online del sito di Federprivacy.

