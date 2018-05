Cottarelli attende, ipotesi governo politico

Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Nuovi sviluppi sull’attuale crisi politica. Secondo ambienti vicini a Cottarelli “durante l’attivita’ del Presidente del consiglio incaricato, sono emerse nuove possibilita’ per la nascita di un governo politico. Questa circostanza, anche di fronte alle tensioni sui mercati, lo ha indotto – d’intesa con il Presidente della Repubblica – ad attendere gli eventuali sviluppi”.

Il riferimento e’ all’ipotesi di un governo giallo-verde rilanciata ieri dal capo politico del M5S Luigi Di Maio ma frenata in mattinata dal leader del Carroccio Matteo Salvini che, in un appello al presidente Mattarella, ha chiesto di tornare al voto “prima possibile”.

Tuttavia in una nota la Lega sostiene di non voler ostacolare “soluzioni rapide per affrontare le emergenze”. “Dal 4 marzo per dare un governo al Paese abbiamo provato tutto – si legge – Abbiamo rinunciato alle presidenze di Camera e Senato, alla presidenza del Consiglio. Abbiamo provato la strada con il centrodestra e poi con i 5 Stelle. A questo punto, non ostacoleremo soluzioni rapide per affrontare le emergenze ma ridiamo la parola agli italiani il prima possibile”.

(Adnkronos)