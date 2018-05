Asfaltature in arrivo nelle strade provinciali di 69 Comuni

La Nuova Provincia di Padova sta dando il via a tutta una serie di cantieri per l’asfaltatura delle strade provinciali che riguarderanno, in prima battuta, 69 Comuni tra l’Alta padovana, la Bassa, la zona Colli e il Piovese. In totale, gli interventi per la bitumazione e l’ordinaria manutenzione ammontano a 8 milioni 130 mila euro.

La cifra comprende anche 2 milioni 780 mila euro inseriti nel bilancio 2018 che riguarderanno nuove progettualità per l’asfaltatura dei 1.100 chilometri di strade su cui ha competenza diretta la Provincia.

“Abbiamo già comunicato ai sindaci che siamo pronti a partire – ha spiegato il presidente della Nuova Provincia di Padova Enoch Soranzo – andremo avanti almeno fino all’autunno e inizieremo dai punti più critici delle arterie provinciali. I lavori sono mirati Comune per Comune e, nel frattempo, stiamo lavorando per dare il via a nuove progettazioni così da usufruire di tutti i fondi che lo Stato mette a disposizione. Come Nuova Provincia stiamo dimostrando che, facendo squadra con le amministrazioni locali e con il territorio, è possibile far partire i cantieri. Ora dobbiamo correre per recuperare il tempo perduto e garantire ai cittadini i servizi che ci chiedono”.

Tra gli interventi inclusi, anche la bitumazione lungo la Strada Statale 47 “Valsugana” nel tratto che ricade all’interno del comprensorio di Limena. Dal 1 gennaio 2017, infatti, l’arteria è passata di competenza della Provincia.

“Siamo consapevoli che la sicurezza dei nostri cittadini e la competitività delle imprese passano da una buona manutenzione delle strade provinciali – ha aggiunto il vice presidente con delega alla Viabilità Fabio Bui – grazie anche al lavoro portato avanti a livello statale dall’Upi Nazionale e dall’Upi Veneto, da quest’anno le Province hanno potuto varare un bilancio triennale. Finalmente possiamo tornare a fare piani di media e lunga durata e sono stati introdotti nella legge finanziaria trasferimenti pluriennali certi. Il nostro impegno, adesso, è dare il via ai cantieri il prima possibile”.

– Elenco delle Strade Provinciali interessate dai lavori di asfaltatura

(Provincia di Padova)