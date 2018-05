Arriva il volo piu’ lungo del mondo

Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Singapore Airlines introdurra’ a ottobre il volo commerciale piu’ lungo del mondo, grazie al collegamento non-stop tra Singapore e New York effettuato con il nuovo Airbus A350-900ULR (ultra-long-range). I voli per l’aeroporto internazionale Newark Liberty inizieranno ad operare l’11 ottobre 2018. La rotta verra’ inizialmente effettuata tre volte a settimana, con partenza lunedi’, giovedi’ e sabato da Singapore. I collegamenti giornalieri prenderanno il via il 18 ottobre, dopo l’entrata in servizio di un ulteriore aeromobile A350-900 ULR (In allegato l’orario dei voli).

Sia e’ il primo cliente al mondo di Airbus ad utilizzare il nuovo A350-900ULR, e ha gia’ ordinato 7 aeromobili di questo tipo. L’aereo sara’ configurato con un layout a due classi, con 67 posti in Business Class e 94 posti in Premium Economy Class. I biglietti saranno disponibili progressivamente attraverso i vari canali di vendita, a partire da domani. I voli copriranno una distanza di circa 9000nm (16,700km) e il viaggio avra’ una durata massima di 18 ore e 45 minuti. Singapore Airlines ha servito la rotta Singapore -Newark fino al 2013, anno in cui il servizio venne sospeso dopo che l’aeromobile utilizzato al tempo, l’Airbus A340-500, venne riconsegnato ad Airbus.

“Singapore Airlines e’ da sempre orgogliosa degli sforzi sostenuti per garantire ai propri passeggeri le migliori opzioni di viaggio ed e’ lieta di essere all’avanguardia e offrire nuovi voli non-stop grazie all’impiego della piu’ avanzata tecnologia aeronautica, l’Airbus A350-900 ultra-long-range”, dichiarato il ceo di Singapore Airlines, Goh Choon Phong.

(Adnkronos)