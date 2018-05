VUOI PARTECIPARE ALLA FIERA DI SANT’AGOSTINO COME ESPOSITORE?

Con la presente si segnala che la Pro Loco di Conselve, all’interno del programma della prossima edizione della Fiera di S. Agostino 2018 che si terrà a Conselve da venerdì 24 agosto a domenica 02 settembre, allestirà l’area espositiva “Villaggio Fiera 2018” interna al campo da calcio sito in prato comunale.

Vista la positiva esperienza dell’edizione 2017 hanno ritenuto di potenziarla al fine di dare spazio al maggior al numero di espositori possibili equilibratamente distribuiti per proposta merceologica.

Per tale obbiettivo stanno lavorando ad un ampliamento ed una sistemazione logistica dell’area che quest’anno interesserà la quasi totalità del campo da calcio.

E’ prevista infatti la copertura di questo spazio con un tavolato dove saranno collocate a disposizione degli espositori pagode della misura 3×3 o 4×4 e casette di legno 3×2, entrambe soluzioni dotate di punto luce e presa elettrica.

Per la partecipazione alla Fiera 2018 è possibile contattare la Pro Loco in quanto gestore dell’area espositiva, inviando una mail a:

(Confesercenti Padova)