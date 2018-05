Volvo Buses lancia la nuova gamma di autobus turistici caratterizzati da design e comfort

– Volvo Buses sta offrendo ai suoi clienti nuovi strumenti per il comfort dei passeggeri. Una gamma di modelli completamente nuova con un design sicuro e un elevato comfort convincera’ sempre piu’ persone a viaggiare in pullman, anche per gli spostamenti lunghi.

“Questo e’ piu’ grande rinnovamento della nostra gamma Europea di autobus turistici degli ultimi decenni. Sono certo che i nostri clienti e i loro passeggeri apprezzeranno il risultato”, ha dichiarato H?kan Agnevall, Presidente di Volvo Buses.

La nuova gamma di veicoli Volvo Buses per il trasporto turistico e a lungo raggio include due modelli: il lussuoso Volvo 9900 e il versatile Volvo 9700. Entrambi presentano esterni dallo stile dinamico con linee nitide, lati lisci e angoli arrotondati per ridurre la resistenza dell’aria. La griglia e’ posizionata in basso ed e’ integrata con il parabrezza, conferendo al frontale un aspetto potente e coeso. Sulla Volvo 9900 la linea del finestrino laterale inclinato e’ caratterizzata da una grafica accattivante.

All’interno dell’autobus il team di progettazione ha anche dato notevole importanza alla qualita’ visiva e al tatto. I passeggeri possono godere di una combinazione di colori rilassante e ben bilanciata, con abbinamenti raffinati di stoffa e pelle con dettagli in metallo.

Per garantire ai passeggeri un’esperienza olistica di alto livello, Volvo Buses ha investito molto anche in soluzioni che migliorano il comfort, come sedili ergonomici per i passeggeri e interni ben isolati con un basso livello di rumorosita’. Il sistema di climatizzazione e’ stato sviluppato per fornire una temperatura costante e piacevole in tutto il bus, indipendentemente dalle condizioni ambientali esterne.

Il nuovo Volvo 9900 offre anche un pavimento particolarmente alto, un pavimento a platea inclinato e ampie vetrate per offrire una vista eccellente in avanti e sui lati. Il tetto interno e’ piu’ alto di otto centimetri rispetto a prima e il collegamento piu’ dritto tra pareti laterali e tetto garantiscono una maggiore sensazione di spaziosita’ interna.

Sia il Volvo 9700 che il Volvo 9900 offrono soluzioni complete per la sicurezza attiva e passiva. Tra le nuove funzionalita’ vi e’ una protezione dagli urti frontali piu’ robusta (FIP, frontal impact protection) e un sistema Driver Alert che monitora gli spostamenti del bus e genera avvisi se il guidatore e’ stanco o non e’ concentrato sulla strada.

