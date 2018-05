Si rende noto che il 1^ giugno 2018 gli Uffici del Settore Turismo saranno trasferiti in Via Cave 178, Padova.

Gli uffici del Servizio Caccia e Pesca verranno trasferiti in via Cave 180 – Padova presumibilmente dal 12 giugno 2018.

Le operazioni di trasloco si effettueranno nel periodo dal 1° giugno al 15 giugno 2018, durante il quale non potrà pertanto essere garantita la piena funzionalità nell’erogazione dei servizi.

(Provincia di Padova)