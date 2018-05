SEGA Mega Drive Classics ora disponibile per PS4, Xbox One e PC con video musicale nostalgico in stile anni ’90 di Eclectic Method

– Per festeggiare, Eclectic Method ha trasformato i suoni a 16 bit di SEGA in ritmi musicali per uno straordinario trailer di lancio

Solleva la Sword of Vermilion™ con Shining Force™ in una Phantasy re’tro divenuta realta’! Oggi, SEGAR Europe Ltd. e’ lieta di annunciare il lancio di SEGAR Mega Drive Classics™ sia in formato digitale sia fisico per PlayStationR 4 e XboxR One con un aggiornamento gratuito per la collezione per PC su Steam in grado di livellare il terreno di gioco con le versioni per console. L’edizione fisica e’ disponibile presso i rivenditori selezionati* ed e’ completa di poster fronte-retro di Golden Axe e Streets of Rage.

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su: https://www.multivu.com/players/uk/8334451-sega-mega-drive-genesis-classics/

Per festeggiare, SEGA e’ lieta di annunciare una collaborazione con Eclectic Method, uno dei maggiori pionieri del video-remix, per offrirvi un trailer traboccante di energia, allegria e nostalgia. Il trailer contiene una traccia originale di classici suoni a 16 bit, composta esclusivamente da memorabili colpi, zing ed esplosioni tratti dai titoli preferiti dai fan di SEGA Mega Drive, ad accompagnare immagini di luoghi storici e personaggi famosi della collezione. Guarda i mondi dei famosi SEGA Mega Drive Classics scontrarsi proprio qui: https://www.youtube.com/watch?v=w7yVvRqk8xs

La collezione comprende piu’ di 50 titoli classici che spaziano attraverso ogni genere; azione arcade, sparatutto, beat’m up, puzzle, vecchi beniamini e gemme nascoste, tutti accessibili dalla stanza da letto da gamer re’tro ispirata agli anni ’90 dei giochi. Tutti i classici re’tro vantano una serie di nuovissime funzionalita’ moderne come multiplayer online, achievement, modalita’ speculare, funzione di riavvolgimento e salvataggio degli stati, che permetteranno ai giocatori vecchi e nuovi che rivisiteranno questi fantastici giochi di provare un Sonic 3D Blast assoluto.

Per maggiori dettagli su SEGA Mega Drive Classics, visitare la pagina del prodotto: http://www.megadriveclassics.com

Per maggiori informazioni su SEGA e sui suoi prodotti, visitare http://www.sega.co.uk. Potete anche seguirci su Twitter e fare clic su Mi piace nella nostra pagina di Facebook.

