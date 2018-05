La scuola di formazione teologica è presente in diocesi dal 1978 e «in quarant’anni di storia ha accompagnato moltissimi laici, operatori pastorali, singole persone, ad approfondire in modo sistematico e completo le proprie competenze relativamente a quanto crediamo, spiega il direttore don Francesco Tondello. Proprio perché il loro servizio, in parrocchia, nelle associazioni, nell’annuncio, oppure semplicemente la loro testimonianza cristiana nella vita quotidiana possano essere più qualificati».

L’offerta formativa della Scuola quest’anno propone due percorsi. Un itinerario completo in tre anni composto di quattro ambiti (biblico, teologico, storico, pastorale) con sei proposte per ogni ambito. In tutto sono ventiquattro corsi e alla fine un diploma di Cultura Teologica certificherà l’impegno di aver frequentato tutto l’itinerario. «L’altra proposta è altrettanto significativa, ma più flessibile e più adatta per chi non potrebbe, per motivi di tempo, famiglia o professione, frequentare l’itinerario completo, continua don Tondello. Ci si può iscrivere e frequentare ogni anno i corsi che interessano, corso singolo o gruppi di corsi, magari nello stesso ambito. Anche in questo caso verrà consegnato un attestato di partecipazione».

La Scuola diocesana di formazione teologica ha sede in via del Seminario 7 a Padova presso la Facoltà Teologica del Triveneto.

Le lezioni si svolgeranno il martedì e il giovedì dalle 20.30 alle 22.30.

Per informazioni:

segreteria 333 3946667

sito www.formazioneteologicapd.diocesipadova.it

email [email protected]

facebook apprendisti teologi

In allegato il pieghevole che presenta la proposta per l’anno 2018/2019

(Diocesi di Padova)