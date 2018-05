Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Chi insulta e minaccia Mattarella non fa parte del futuro del mio Paese”. Lo dice Matteo Salvini in una diretta Facebook. “Io sono arrabbiato con Mattarella – sottolinea – ma non parlo di impeachment e non andremo in piazza, ma ha fatto un errore sostanziale perche’ aveva una lista di ministri e una maggioranza pronta che oggi poteva affrontare la situazione finanziaria”.

