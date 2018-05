Power Logic Energy Box V2: una soluzione tutto in uno per misurare, archiviare e analizzare i dati elettrici

(Stezzano, Bergamo, 29 maggio 2018) – Stezzano (Bergamo), 29 maggio 2018 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, presenta Power Logic Energy Box V2: una soluzione tutto in uno per misurare, archiviare, analizzare tutti i dati elettrici dell’impianto.

Power Logic Energy Box V2 risolve il principale problema che ancora oggi rende difficile, in molti casi, rispondere all’esigenza di una gestione veramente efficace dell’impianto elettrico. Specie nel settore terziario e industriale, manca la consapevolezza di come viene effettivamente utilizzata l’energia consumata e non si riescono ad aggregare le informazioni di impianto, che restano frammentate. Questo impedisce di attivare campagne di efficientamento energetico e operativo incisive, mancano infatti le informazioni.

Con Power Logic Energy Box V2 tutto cambia, grazie a uno strumento semplice, potente e completo adatto al monitoraggio di applicazioni in edifici non residenziali di ogni genere.

Caratteristiche principali

Power Logic Energy Box V2 mette a disposizione una misurazione precisa, grazie ad uno strumento di misura integrato iEM3555 con sonde Rogowski adatte ad un ampio range di correnti, da 50 a 5000A; i dati elettrici ed energetici possono essere comunicati e analizzati in modo semplice, tramite le pagine web-server rese disponibili dal gateway Com’X 510, incluso in Energy Box V2.

L’utente puo’ visualizzare dati reali e consistent

i, che gli permettano di individuare sprechi, analizzare i profili di consumo, ottimizzare la manutenzione dell’impianto elettrico – garantendo al cliente un maggiore e piu’ rapido ritorno dell’investimento.

Si tratta di una soluzione compatta ed estremamente semplificata, che richiede solamente la connessione dell’alimentazione di rete. Tre sonde Rogowski apribili e gia’ integrate lo rendono una soluzione ideale per applicazioni di riqualificazione in impianti esistenti, che possono cosi’ diventare facilmente e rapidamente impianti connessi e intelligenti. Fornito in modalita’ preconfigurata, non appena installato ed alimentato e’ pronto a misurare ed archiviare grandezze quali correnti, tensioni, energie, potenze, fattore di potenza.

Grazie a due porte Ethernet integrate e alla funzionalita’ di web-server e’ possibile consultare in modo semplice e in tempo reale, senza dover installare alcun software, i consumi e i dati elettrici dell’impianto – utilizzando un qualsiasi browser web. Un’ampia memoria interna da 3,5 GB permette di accedere a un ricco storico dei dati, visualizzando in forma grafica l’andamento nel tempo delle principali grandezze elettriche.

Per archiviare i dati su una memoria o server esterno e’ disponibile una funzione di esportazione automatica tramite http, https, e-mail o via FTP, ma e’ anche possibile scegliere la soluzione in cloud per avere, analizzare, consultare tutti i dati sul portale Ecostruxure Facility Expert messo a disposizione da Schneider Electric.

Tanti vantaggi, un solo prodotto

Power Logic Energy Box V2 incrementa il valore aggiunto di una soluzione di misurazione, archiviazione e analisi grazie alla registrazioni di informazioni aggiuntive utili al miglioramento dei processi manutentivi. La possibilita’ di attivare notifiche via mail personalizzabili, inoltre, rappresenta una funzionalita’ fondamentale per l’identificazione tempestiva di potenziali cause di fermo impianto.

Con i dati raccolti e’ possibile inoltre verificare, basandosi su dati certi, le linee maggiormente energivore, identificare eventuali discrepanze nella bolletta o analizzare la ripartizione dei consumi per fascia oraria; i dati possono essere visualizzati in grafici di facile comprensione, si possono semplificare le previsioni di consumo basandosi su dati storici, disponendo di tutto quanto necessario per scegliere il contratto di fornitura piu’ adatto alle specifiche esigenze.

Grazie alle informazioni raccolte, si possono fare confronti fra molteplici scenari attivando iniziative di efficienza energetica e ottimizzando la gestione operativa, il tutto sulla base di una conoscenza reale e approfondita del proprio impianto.

Per ulteriori informazioni: https://www.schneider-electric.it/it/product-range-presentation/6996-powerlogic-energy-box-v2

Chi e’ Schneider Electric



Schneider Electric guida la trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione nelle abitazioni, negli edifici, nei data center, nelle infrastrutture e nelle industrie. Presente in oltre 100 paesi del mondo, Schneider e’ leader indiscusso nei settori della distribuzione elettrica in media e bassa tensione, protezione dell’alimentazione elettrica e nei sistemi di automazione, ed offre soluzioni integrate per l’efficienza basate sulla combinazione di energia, automazione e software. Nel nostro ecosistema globale, collaboriamo con la piu’ grande comunita’ di partner, integratori e sviluppatori, che operano sulla nostra piattaforma aperta per fornire ai clienti capacita’ di controllo in tempo reale ed efficienza operativa. Crediamo che grandi collaboratori e partner rendano Schneider una grande azienda e che il nostro impegno per l’innovazione, la diversita’ e la sostenibilita’ permetta di realizzare per tutti, ovunque e in ogni momento la nostra promessa: Life Is On. www.schneider-electric.it

