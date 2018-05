Mutui rinegoziati in Provincia

É stata approvata all’unanimità dal Consiglio Provinciale, riunito lunedì 28 maggio a Palazzo S. Stefano, la proposta di rinegoziare i mutui in essere della Provincia di Padova con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

“L’opportunità della rinegoziazione – ha detto il Presidente della Provincia, Enoch Soranzo– ci è stata offerta da un a circolare della Cassa Depositi e Prestiti d’inizio 2018. Abbiamo subito deciso di aderire alla proposta, rinegoziando però soltanto alcuni mutui, in particolare quelli relativi alla quota in conto capitale riferita al II semestre 2018 e al primo semestre 2019, per liberare risorse da reinvestire in servizi pari ,rispettivamente, a 1.121.619 euro e 1.065.216 euro, per una somma totale di 2.186.835, da reimpiegare con apposite variazioni nei bilanci di riferimento.”

Approvata invece con 8 voti favorevoli e 2 astenuti la mozione presentata dal Consigliere Sabatino, che chiede non venga soppresso il 2° Reparto manutenzione missili di Padova.

(Provincia di Padova)