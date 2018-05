Palermo, 29 mag. La Procura di Palermo ha aperto un procedimento per le offese e le minacce via social al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Allo stato, come apprende l’Adnkronos, il fascicolo e’ stato aperto “contro ignoti” in attesa della compiuta identificazione dei profili da cui sono stati scritti i post offensivi contro il capo dello Stato. Solo ieri da un profilo di un palermitano, Manlio C., si leggeva: “La mafia ha ucciso il Mattarella sbagliato”.

(Adnkronos)