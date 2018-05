Maltempo: violento nubifragio a nord di padova

Padova, 29 mag. (AdnKronos) – Ci vorra tutto il giorno e probabilmente anche parte della giornata di domani perche la situazione torni alla normalita nell’area a nord di Padova interessata dal violento nubifragio d oggi. Una grande quantita d’acqua e caduta in poco tempo tra Villafranca, Limena, Vigodarzere, Curtarolo, Campo San Martino e Cadoneghe, provocando estesi allagamenti in campagna, interessando prati stabili nel pieno della fienagione, terreni nei quali e in corso la semina di cereali o e avvenuta in questi giorni, ma anche vigneti.

Coldiretti Padova ha raccolto le prime informazioni da parte degli agricoltori della zona, sorpresi dall’intensita e dalla violenza del temporale che si e abbattuto all’improvviso. “La situazione e sotto controllo – spiegano i tecnici di Coldiretti – e fino a questo momento non abbiamo notizie di gravi problemi anche se la grande massa d’acqua caduta in cosi poco tempo porta a qualche conseguenza nell’immediato come nei prossimi giorni. In tutta la zona interessata ci sono decine di ettari allagati: l’acqua sta defluendo abbastanza rapidamente perche i canali di scolo sono in grado di ricevere, anche se vi sono delle zone in cui il ristagno e maggiore e ci vorra piu tempo”.

“Nei prati stabili siamo nel pieno della fienagione e la pioggia cosi violenta insieme agli allagamenti rischia di compromettere parte del raccolto, in particolare sotto il profilo della qualita. Chi sta seminando soia o mais e costretto a fermarsi mentre chi lo ha gia fatto ora teme che la pioggia battente possa indurire il terreno e impedire alle gemme di sbocciare uniformemente. Non abbiamo segnalazioni di danni da grandine ma in vigneto ora bisogna correre ai ripari contro lo sviluppo delle malattie fungine favorite dalla presenza d’acqua. Nei campi di frumento il vento ha allettato le piante in ampie porzioni e solo nei prossimi giorni sara possibile valutare le conseguenze”, spiega.

