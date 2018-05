Le Pro Loco per il patrimonio culturale. Focus dalla 21° Festa Provinciale

28 maggio 2018

Conosciamo lo straordinario valore sociale e culturale dell’impegno delle Pro Loco per l’Italia? Il Presidente La Spina si fa portavoce orgoglioso di tutti i volontari UNPLI.

Il Presidente UNPLI Nazionale Nino La Spina è intervenuto al convegno “Fare pro loco: cultura del volontariato, nutrimento per il territorio” per elogiare la passione e l’impegno dei volontari Pro Loco nell’animazione territoriale e nella salvaguardia dell’inestimabile patrimonio di cui si fanno custodi. Ha ricordato inoltre il rapporti di collaborazione con Unesco, Mibact, Miur, Ministero dell’Agricoltura e il riconoscimento dell’importanza dell’operato Pro Loco.

Il Presidente La Spina ha inoltre svelato l’obiettivo di creare un registro nazionale UNPLI per il patrimonio immateriale italiano.

Antonino La Spina è da tempo attivo nel mondo delle Pro Loco: nel 1998 è stato eletto Presidente Provinciale UNPLI (Catania), dal 2004 guida le Pro Loco siciliane come Presidente Regionale e componente del Consiglio Nazionale. Nel 2016 è stato eletto Presidente Nazionale UNPLI.

Leggi qui il suo intervento “La (piccola) grande bellezza: le Pro Loco per il patrimonio culturale”.

(Proloco Padova)