Incidenti: scontro tra auto nel veneziano, due feriti

Venezia, 29 mag. (AdnKronos) – Poco dopo le 10, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Stazione in Localita Ballo’ di Mirano, per lo scontro tra due auto con successivo incendio: due feriti. I pompieri arrivati da Mira hanno spento l’incendio dell’Alfa Romeo Giulietta divampato subito dopo l’incidente. I due conducenti scesi autonomamente dalle vetture, sono stati presi in cura dal personale del Suem 118. Sul posto la polizia locale del miranese per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

(Adnkronos)