Iliad, al via offerta a 5,99 euro al mese

Milano, 29 mag. Iliad sbarca in Italia con un’offerta “rivoluzionaria”. La compagnia tlc francese offrira’ a 5,99 euro al mese “per sempre” 30 giga al mese in 4G+ con minuti ed sms illimitati. Il piano di offerte e’ stato illustrato dall’ad per l’Italia, Benedetto Levi. La stessa offerta vale anche per l’Europa, con 2 Giga in piu’. Il costo una tantum per l’acquisto della sim, la spedizione e il costo di attivazione e’ di 9,99 euro. Il punto di forza di Iliad, che e’ anche il perno attorno cui ha ruotato tutta la presentazione, e’ la promessa di “totale trasparenza e semplicita’” sui costi del servizio. Cioe’, basta costi occulti e “trappole piene di servizi non richiesti”. Ad esempio, nell’offerta lanciata oggi sono compresi i costi della segreteria telefonica, del piano tariffario, dell’avviso di chiamata e dell’sos ricarica.

OFFERTA DA 5,99 – L’offerta da 5,99 euro e’ rivolta a tutti, ma superato il milione di nuove attivazioni non e’ dato sapere quanto costera’ l’offerta successiva. “Vogliamo premiare i primi utenti”. Anche se le campagne di marketing e di comunicazione del nuovo operatore low cost non sono state svelate, per ora: “Lo scoprirete, contiamo molto sul passaparola degli utenti”, dice Levi in conferenza stampa. L’offerta puo’ essere attivata ovunque in Italia e si appoggia, per la copertura, a un accordo con Wind Tre, anche se Iliad sta lavorando a una sua rete. Per attivare la sim basta recarsi a una ‘simbox’ (una specie di Atm) o negli store aperti finora in Italia che sono geolocalizzati sul loro sito.

LA RETE – Iliad per il momento si appoggia, per la copertura, a un accordo con Wind Tre. “Abbiamo un accordo per offrire la copertura su tutto il territorio nazionale, pressoche’ vicina al 100% del territorio italiano”, spiega Levi. L’azienda sta pero’ lavorando ad una sua rete. “Abbiamo l’obiettivo di poter contare su nostra rete entro pochi anni. Oggi – spiega l’ad – il focus e’ il mobile: contiamo di essere un attore di primo piano della telefonia alternativa”.

ATTACCO AI BIG- L’attacco ai big del mercato italiano, Vodafone, Tim, Wind Tre e Fastweb e’ netto. “Sembra che il cartello lo abbiano fatto per paura di Iliad. E fanno bene: dimostreremo che le cose possono essere fatte diversamente”, dice Benedetto Levi durante la presentazione. E snocciola alcuni dati: “L’anno scorso sono arrivate 120mila denunce sul tavolo dell’Agcom contro gli operatori telefonici. E le autorita’ sanzionano: sono 18 milioni di euro di multe nell’ultimo anno”. Solo con i costi occulti, secondo l’ad, nel 2017 “gli operatori si sono presi in tutto 4 miliardi di euro”.

POSTI DI LAVORO – Iliad – garantisce Levi in conferenza stampa – investira’ oltre un miliardo di euro in Italia nei prossimi anni (“sul medio termine”) e ritiene di “poter creare piu’ di mille posti di lavoro”, sempre nel medio termine. “La nostra – dice Levi – e’ un’attivita’ economica con un progetto industriale di lungo periodo. Facciamo margini per una struttura snella, da startup”. Con le loro strutture leggere (simbox) per vendere le sim, “possiamo essere profittevoli e sostenibili”. Lo scorso anno l’azienda ha gia’ speso 300 milioni per l’acquisto delle frequenze – cifra compresa nel miliardo di investimenti – e conta gia’ 200 dipendenti.

(Adnkronos)