Il ‘design che suona’ di Takt Time sul palco del Teatro Aldo Rossi di Borgoricco

Mercoledì 30 maggio alle 21 al Teatro Aldo Rossi di Borgoricco (PD) i percussionisti dell’ensemble Takt Time si esibiranno in un concerto intitolato “Disordine e ordine”.

Il concerto sarà preceduto alle 19 da un laboratorio propedeutico per il pubblico prenotato, che potrà cimentarsi (e divertirsi) con le percussioni. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.rassegnamusike.it

L’ensemble nasce da una sperimentazione musicale del 2016, quando il gruppo ha presidiato per una settimana l’atrio della stazione di Milano Centrale, alternando la performance strumentale a laboratori con la partecipazione attiva del pubblico, all’insegna del paradigma del “design che suona” di Bruno Munari: la creazione di suoni mediante oggetti di uso quotidiano.

I percussionisti di Takt Time sfrutteranno la peculiare forma circolare del Teatro Aldo Rossi per portare in scena Disordine e ordine, una performance dove la contrapposizione tra ritmi e suoni apparentemente in contrasto tra loro concorre tuttavia alla creazione di un sistema complesso come quello di un brano musicale.

La performance di Takt Time prevede la partecipazione attiva degli spettatori. Per questo, il concerto delle ore 21 sarà preceduto da un laboratorio propedeutico alle ore 19 per il pubblico prenotato, che potrà così cimentarsi (e divertirsi) con le percussioni. Chi desidera partecipare al laboratorio potrà presentarsi entro le 19 mostrando il biglietto di prenotazione all’ingresso del Teatro.

