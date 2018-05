I clienti italiani dell’energia risolvono le controversie online con Namirial Live ID e firma elettronica

– I clienti e i fornitori italiani di energia hanno a disposizione un sistema di risoluzione delle controversie rapido ed efficiente. Da alcuni mesi possono utilizzare il Servizio Conciliazione (Energy Customer Dispute Settlement Service) risparmiando tempo e denaro che altrimenti spenderebbero nel recarsi personalmente in riunioni per la risoluzione delle controversie.

Il progetto guida di trasformazione digitale per il servizio pubblico e’ stato avviato dall’Autorita’ di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed e’ gestito da Acquirente Unico SpA.

Acquirente Unico ha scelto una soluzione esclusiva e combinata per l’identificazione video in diretta e la firma elettronica per l’esecuzione di questo servizio. Namirial LiveID & eSignAnyWhere sono le piattaforme che permettono ad Acquirente Unico di simulare un incontro face-to-face tra clienti e operatori dell’energia connessi online con un conciliatore esperto. Le soluzioni individuali per la gestione delle controversie sono negoziate in modo collaborativo, documentate e firmate elettronicamente da entrambe le parti in un accordo reciproco giuridicamente vincolante.

Per i consumatori che utilizzano il servizio di conciliazione online sara’ facile come fare una video chat con amici o familiari. Il servizio richiede solo una connessione web e l’accesso al microfono sul dispositivo dell’utente (smartphone, tablet o PC desktop), opzionalmente anche video tramite telecamera.

Il design del processo contiene diverse caratteristiche per fornire valore probatorio e non-ripudio dei documenti firmati. I clienti vengono autenticati con una one-time password mentre i documenti vengono firmati con certificati digitali qualificati emessi dal centro fiduciario di Namirial. Fin dall’uscita pubblica di questo servizio, il sistema giudiziario e’ stato notevolmente alleggerito, in quanto la maggior parte delle controversie sono ora risolte senza che sia necessario un procedimento legale.

Namirial LiveID soddisfa tutti i requisiti di un processo di identificazione del cliente, incluse le piu’ recenti normative antiriciclaggio (Anti Money Laundering, AML) e le norme KYC (Know Your Customer). Con eSignAnyWhere i documenti vengono firmati in conformita’ al regolamento UE 910/2014 (eIDAS). Entrambe le piattaforme possono essere utilizzate come Software-as-a-Service oltre ad essere distribuiti in cloud privato o on-premises. Un breve video esplicativo del procedimento di mediazione e’ disponibile all’indirizzo cliccando qui. Namirial mostrera’ Live ID ed eSignature al CIAB Febraban dal 12 al 15 giugno a San Paolo presso lo stand E17.

Informazioni su Acquirente Unico S.p.A.

Acquirente Unico S.p.A. fornisce energia elettrica alle famiglie e alle piccole imprese. L’azienda acquista elettricita’ sulla base delle previsioni di domanda e la rivende ai distributori o ai dettaglianti del mercato dell’offerta standard per la fornitura ai piccoli consumatori. Gestisce inoltre l’help desk dei consumatori di energia e gestisce le procedure di gara per selezionare i fornitori di ultima istanza per i clienti finali del mercato del gas naturale. L’azienda e’ stata fondata nel 1999 e ha sede a Roma, Italia. Acquirente Unico S.p.A. opera come societa’ controllata dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. http://www.acquirenteunico.it

Informazioni su Namirial

Namirial e’ leader globale nel Digital Transaction Management con soluzioni per identificazione elettronica degli utenti, autenticazione multi-canale, certificati digitali, firma elettronica, firma grafometrica, fatturazione elettronica e archiviazione digitale. L’azienda e’ certificata per molti prodotti e servizi, ed e’ un fornitore qualificato di servizi fiduciari eIDAS. Namirial impiega piu’ di 350 persone ed elabora diverse milioni di transazioni ogni giorno. Oltre a diversi uffici in Italia, il gruppo Namirial possiede filiali in Austria, Brasile, Germania e Romania ed e’ rappresentata negli Stati Uniti. Visita il nostro sito namirial.com o seguici su LinkedIn, Facebook, Twitter e YouTube.

