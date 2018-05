HR Management tra nuova Privacy e Big Data. Le nuove sfide per gli HR: potenzialità tecnologiche e limiti normativi

Si svolgerà ad Altavilla Vicentina il prossimo 5 giugno 2018, alle ore 17 presso la Fondazione CUOA, il convegno dal titolo “HR Management tra nuova privacy e big data. Le nuove sfide per gli HR tra potenzialità tecnologiche e limiti normativi”, promosso da AIDP-Associazione Italiana per la Direzione del Personale in collaborazione con lo Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP, CUOA e Asset Management.

In un’epoca in cui le nostre tracce digitali potranno costituire un elemento centrale per prevedere le potenzialità di un candidato, le capacità di performance di un lavoratore, le sue reti di relazioni, si pongono sfide davvero nuove per tutti gli HR Manager nella gestione del capitale umano.

Fino a che punto l’interesse delle organizzazioni aziendali ad una corretta, efficiente e personalizzata gestione dei rapporti di lavoro per aumentare i livelli di performance, il grado di soddisfazione individuale, il tasso di retention, può spingersi nell’utilizzo di sistemi predittivi dei comportamenti ? Su quale terreno si incontrano i moderni sistemi di gestione delle risorse umane con il diritto alla riservatezza delle persone ? “Profilazione” e controlli del prestatore di lavoro che limiti incontrano?

Dal Jobs Act in avanti le tradizionali tutele lavoristiche si sono incrociate in maniera sempre più inscindibile alla disciplina della Privacy per dare concreta risposta ai quesiti ed alle esigenze che innovazione e nuovi modelli organizzativi aziendali impongono.

In uno scenario normativo e giurisprudenziale ancora fluido, il “giorno dopo” l’entrata in vigore del GDPR, si cercherà di fornire qualche prima concreta risposta ai molti interrogativi che oggi si pongono in materia di Privacy, Big Data e nuove sfide per gli HR tra potenzialità tecnologiche e limiti normativi.

Il programma del convegno si svilupperà affrontando cinque differenti tematiche grazie ad altrettanti relatori.

“Controlli e trattamento dei dati del lavoratore nell’era digitale”, è il titolo dell’intervento a cura della Prof.ssa avv. Adriana Topo del Foro di Padova, Professore ordinario di Diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Padova; a cui seguirà “La valutazione dell’attitudine professionale nella società interconnessa” a cura dell’Avv. Patrizio Bernardo del Foro di Padova, Partner Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP.

Spazio poi a “I controlli difensivi del datore di lavoro alla luce del nuovo art. 4 dello Stat. Lav.” curato dall’Avv. Renato Scorcelli, del Foro di Milano, Founding Partner Scorcelli, Rosa & Partners Studio Legale; a seguire l’intervento “La gestione amministrativa dei nuovi adempimenti privacy – L’istanza per la videosorveglianza e per il controllo sull’operato dei lavoratori alla luce delle Circolari INL” introdotta dal Dr. Simone Baghin – Consulente del Lavoro, membro del Centro Studi Nazionale ANCL; e l’intervento conclusivo dal titolo “Privacy awarness: il ruolo della formazione” a cura del Dr. Massimo Gasperini, Operation Manager, Asset Management.

Tutti i partecipanti riceveranno le credenziali per attivare una pillola formativa e-learning sul GDPR prodotta da Asset Management.