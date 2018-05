Grandine e Libeccio

Roma,29 mag.(AdnKronos) – Nuova settimana, ‘vecchi – temporali. Italia senza pace. Una bassa pressione nella vicina Francia continua ad inviare intensi fronti perturbati ricchi di temporali e grandinate, e sospinti da venti di Libeccio. Il team del sito www.iLMeteo.it annuncia altri giorni molto instabili, soprattutto su Piemonte, Lombardia, Emilia, Valle d’Aosta e Veneto occidentale: su queste regioni i temporali saranno all’ordine del giorno, risultano particolarmente forti e con grandinate. Rovesci sono attesi anche sulla Sardegna e sull’Appennino centrale.

Oggi ancora maltempo al Nord e anche sull’Appennino centro-meridionale. Domani un’intensa perturbazione fara’ peggiorare ulteriormente il tempo al Nordovest, ma anche sulla Toscana e i rilievi del Centro. Il Piemonte risultera’ la regione piu’ bagnata di questa settimana.

Antonio Sano’, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci dice che le temperature subiranno un abbassamento di 3/5 C ove il tempo sara’ piu’ piovoso, ma si manterranno calde e con valori estivi compresi tra 28 e 33 C dove il sole sara’ piu’ prevalente. In anteprima il direttore Sano’ annuncia per il weekend 2-3 giugno un tempo ampiamente soleggiato e caldo su tutte le zone di pianura, lungo le coste e sugli Appennini, mentre sulle Alpi si svilupperanno temporali.

