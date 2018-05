Governo: zaia, con cottarelli uomo del fmi arriva la troika

Treviso, 28 mag. (AdnKronos) – “Cottarelli e un uomo del Fondo Monetario, con lui arriva la troika. Bene, siamo commissariati”. Cosi Luca Zaia, presidente del Veneto, a margine di un sopralluogo dell’Anas, a Ponte della Priula (Tv). Ai giornalisti che gli ricordavano lo stop a Gratteri, dato da Napolitano a Renzi, Zaia ha risposto che ‘Per Savona sono state messe in discussione le idee, e ha un curriculum da paura e vale mille volte di piu di quello di Cottarelli ‘.

“Se non si va a votare subito, bisognera fare una nuova legge elettorale – ha poi concluso Zaia – Non escludo che la si possa fare col M5S. Siccome abbiamo un Parlamento in piena efficienza, tonico, sara opportuno che provveda ad una legge nuova”.

(Adnkronos)