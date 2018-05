Governo: segretario pd veneto, gravissima responsabilita di salvini

Padova, 28 mag. (AdnKronos) – “Impossibile che nasca un governo se uno dei suoi principali sostenitori in realta non vuole”. Il segretario regionale del Partito Democratico, in Veneto, Alessandro Bisato, si dice molto preoccupato per la situazione che si e creata a causa dell’indisponibilita del capo della Lega, Matteo Salvini, di nominare ministro dell’Economia il suo vice, Giancarlo Giorgetti.

“Le priorita ora sono due: assicurare la sterilizzazione dell’Iva e rivedere la legge elettorale – afferma Bisato – L’aumento delle aliquote Iva sarebbe una sciagura per il sistema economico italiano, per i professionisti, le imprese e soprattutto i consumatori. ? un’opzione che non possiamo permetterci. La perdurante instabilita politica, cominciata con le elezioni del 4 marzo, pero potrebbe avere questi effetti collaterali. Anche per attenuarla in futuro, ci rendiamo tutti conto della necessita di rivedere la legge elettorale. Tornare al voto con questa legge significa consegnare il Paese ad altri anni di incertezze”.

“Quanto e accaduto – conclude il segretario regionale – rimane di una gravita assoluta. Una delle forze vincitrici delle elezioni politiche si rifiuta di prendere la responsabilita di guidare l’Italia, preferendo mantenere il clima di campagna elettorale permanente con conseguenze, anche economiche, potenzialmente pericolosissime per i risparmiatori e i cittadini italiani. Inoltre, lo schema di Salvini e stato studiato appositamente per mettere in difficolta il presidente della Repubblica e gli stessi elettori del Movimento 5 Stelle che, forse ingenuamente, hanno creduto alla buona fede dell’alleato. Ne esce un pasticcio incredibile che, come sempre, pagheremo tutti noi in termini di credibilita, di rischi economici e di perdita di influenza soprattutto a livello europeo”.

(Adnkronos)