Controllo abbandono rifiuti via Messico

23 Maggio 2018 – Personale della Squadra Tutela Ambientale ha effettuato un controllo mirato per combattere il fenomeno del nomadismo dei rifiuti. In via Messico, area di sosta per autocarri, zona molto nota per tale fenomeno, si notava la presenza di 24 sacchi di rifiuti eterogenei depositati arbitrariamente sul marciapiede. Immediatamente si iniziava a porre in essere una serie di indagini al fine di individuare il responsabile di tale atto. Si faceva intervenire sul posto un operatore APS per l’apertura e il controllo del contenuto dei sacchi. All’interno si notavano moltissime bottiglie di birra, bicchieri di plastica, contenitori di latta che in precedenza contenevano

farciture per panini e piadine, scarti alimentari, salviette di carta. In tutti questi sacchi vi era un foglio riportante delle ricette culinarie con un logo di un marchio che produce involucri per alimenti, con sede a Padova in zona industriale. Trattandosi inequivocabilmente di un’ attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, immediatamente si effettuava un giro di perlustrazione in zona alla ricerca di chi potesse usare questo particolare foglio di carta. Dopo aver effettuato diversi controlli presso alcune attività in zona, veniva individuato un “PANINARO” che usava questo tipo di foglio per avvolgere i panini che vendeva agli avventori. Il titolare di tale attività, residente in provincia di Padova, una volta identificato e messo di fronte all’evidenza non ha potuto che ammettere la propria colpa. Si è potuto scoprire inoltre che lo stesso titolare, che da anni esercita nel comune di Padova, pagava solamente l’OSAP ma nessuna tassa per lo smaltimento dei rifiuti prodotti. Per tale motivo, il trasgressore verrà segnalato per i provvedimenti del caso. Inoltre sono state contestate immediatamente sul posto due sanzioni da 250 € per violazione agli artt. 5 e 6 del Regolamento sulla gestione e conferimento dei rifiuti urbani.

(Polizia locale Padova)