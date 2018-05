Conferenza stampa: presentazione del corso per giornalisti/e “Il linguaggio della violenza nei media”

Il Comune di Padova e i partner del progetto “L’Otto per tutte”, finanziato dalla Regione del Veneto, invitano i/le giornalisti/e presso la Sala Stampa del Palazzo della Regione del Veneto, Fondamenta S. Lucia Cannaregio, 23 – Venezia, nella giornata di giovedi 31 maggio, ore 13:00, per partecipare alla conferenza stampa di presentazione lancio del corso per giornalisti, dedicato ad accrescere la conoscenza del fenomeno della violenza contro le donne, dei servizi anti-violenza del territorio e degli stereotipi di genere nei media, nel linguaggio e nelle pratiche giornalistiche.

Saranno presenti:

Manuela Lanzarin, assessora ai servizi sociali, Regione del Veneto;

Marta Nalin, assessora alle politiche di genere e pari opportunita’, Comune di Padova;

Sara Salin, Ordine dei Giornalisti;

Patrizia Zantedeschi, Centro Veneto Progetti Donna;

Giorgia Fontanella, cooperativa Iside;

Anna Cubattoli, Belluno Donna.

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

