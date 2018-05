Bullismo: regione veneto istituisce tavolo di studio e coordinamento tra istituzioni

Venezia, 29 mag. (AdnKronos) – Insulti, umiliazioni, violenze: il bullismo e la sua versione cibernetica, tramite chat, web e social, e sempre piu presente in Veneto, nell’esperienza di vita di bambini, ragazzi, adolescenti e giovani. La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore al Sociale, Manuela Lanzarin istituisce un tavolo istituzionale per studiare il problema e soprattutto per coordinare le diverse istituzioni coinvolte: scuola, enti locali, Ulss e servizi, ordine pubblico e sicurezza, associazioni.

“I casi di cronaca si intensificano – dichiara l’assessore al Sociale – e il piu delle volte colgono impreparati educatori, famiglie, istituzioni. La Regione Veneto si e data una norma ad hoc, con il collegato alla legge di stabilita 2018, per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. La nomina del tavolo istituzionale rappresenta il primo passo per individuare strategie e interventi, come prevede appunto la legge veneta, che aiutino a prevenire, ad educare al rispetto dell’altro e assicurino a tutti i bambini e ragazzi il diritto di crescere e di essere se stessi, senza il rischio di subire condizionamenti e vessazioni da parte compagni violenti”.

Il tavolo regionale, che sara coordinato dall’assessore al sociale o da un suo delegato, vedra la partecipazione del garante regionale peri diritti alla persona e dei rappresentanti di Corecom, Ufficio scolastico regionale, Direzioni regionali al sociale, alla scuola e alla prevenzione, Ulss, Prefetture, Questure Anci, Tribunali per i minorenni, Carabinieri, Polizia postale, terzo settore, cooperative sociali e volontariato, nonche del Centro per i diritti umani dell’Universita di Padova.I componenti nominati opereranno a titolo gratuito e sono chiamati a suggerire alle Ulss le iniziative sperimentali da mettere in campo a protezione dei minori e a sostegno delle famiglie.

