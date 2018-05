Calcio





Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Oggi volevo condividere una cosa per me molto importante. Sto scrivendo con Paolo Condo’ e la Rizzoli un libro sulla storia della mia vita, sia calcistica che extracalcistica. Il libro uscira’ in autunno e piano piano vi svelero’ quasi tutti i dettagli”. Lo ha annunciato in un video pubblicato sui profili social l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, a un anno esatto dal ritiro dal calcio.

(Adnkronos)