SPECIALE INFORMATIVA PRIVACY

28.05.2018

PRIVACY: NUOVE NORME A TUTELA DEI NOSTRI DATI

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016, il GAL Patavino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali con sede in Monselice (PD), Via Santo Stefano Superiore, 38 – 35043, desidera fornirle alcune informazioni relative alle finalità e modalità del trattamento dei suoi dati personali.

Stante il suo interessamento al GAL Patavino e alla sua attività, i suoi dati personali saranno utilizzati secondo i principi di necessità, liceità, correttezza, proporzionalità e trasparenza per il perseguimento del legittimo interesse del GAL Patavino a far conoscere la propria attività, ai fini dell’invio di comunicazioni informative e newsletter relative all’attività del GAL Patavino, fermo restando che potrà in ogni momento negare il suo consenso nelle modalità infra specificate.

Il trattamento dei dati avviene in modo manuale e informatizzato. I dati sono inseriti nella banca dati del GAL Patavino e sono trattati in conformità alla normativa vigente, ed in ogni caso in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e da prevenirne la divulgazione, utilizzi non autorizzati, alterazione o distruzione.

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché degli artt. da 13 a 22 del Regolamento UE 679/2016 lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere:

la conferma che sia in corso un trattamento di dati personali che la riguardano

l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento in corso

la verifica dell’esattezza dei dati

l’integrazione o l’aggiornamento dei dati

la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o la loro cancellazione

l’opposizione al trattamento

Lei ha altresì il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento UE 679/2016 e può, qualora ritenga che il trattamento violi il predetto Regolamento, proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato in cui risiede abitualmente, lavori oppure dove si è verificata la presunta violazione.

Tale autorità, per quanto riguarda il territorio italiano, è il Garante per la protezione dei dati personali.

Per cancellarsi dalla newsletter scrivere a info(at)galpatavino(dot)it