SNAI – Italia-Arabia Saudita, Mancini parte in discesa. Balotelli e’ il bomber piu’ “caldo”

(Milano, 28 maggio 2018) – Quota “morbida” per il debutto del nuovo ct, la vittoria sulla nazionale di Pizzi vale 1,17 – Super Mario prima scelta nelle scommesse sui marcatori, a 1,75.

Milano, 28 maggio 2018 – Dimenticare il naufragio mondiale tornando in campo con la voglia di vincere e divertirsi. Roberto Mancini parte con un obiettivo preciso nella prima partita alla guida della Nazionale, un esordio che anche nelle quote SNAI parte con i migliori auspici. Per l’amichevole di stasera a San Gallo l’Italia parte in discesa contro l’Arabia Saudita con l”1′ offerto appena a 1,17. La nazionale guidata da Pizzi, che a differenza degli azzurri sara’ a Russia 2018, arriva dalle buone amichevoli contro Algeria e Grecia, e un’altra vittoria in vista del Mondiale sarebbe un colpo da 18 volte la posta, mentre il pareggio si gioca a 6,50.

Donnarumma fa muro – Mario Balotelli e’ uno dei giocatori piu’ attesi: dopo tre anni e mezzo di assenza, l’attaccante del Nizza ha una grande possibilita’ di tornare subito al gol, visto che nelle scommesse sui marcatori dell’incontro e’ la prima scelta dei quotisti, a 1,75. Accanto a lui Lorenzo Insigne, la cui firma sulla partita pagherebbe 2,50, mentre Belotti si gioca a 2,24. In ogni caso, il tabellone punta su una partita dal punteggio “alto”, con l’Over (almeno tre reti complessive) in quota a 1,75 contro il 2,00 dell’Under. Occhi puntati anche su Gigi Donnarumma, titolare in porta dopo l’addio di Buffon: lasciare l’Arabia Saudita senza gol vale 1,35, subirne almeno una pagherebbe 2,85.

