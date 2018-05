Roma, scontro tra auto e moto: morto 28enne

Roma, 28 mag. – (AdnKronos) – Un motociclista di 28 anni e’ morto nella notte a causa di un incidente stradale dopo essersi scontrato con una automobile. E’ accaduto in via Casale San Pio V, quando il centauro in sella ad una Suzuki Gsx si e’ scontrato con una Ford Focus morendo sul colpo. La salma e’ stata trasportata all’ospedale Gemelli. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale dei gruppi Appio, Aurelio, Monteverde e Monte Mario.

Sempre nella Capitale un altro grave incidente si e’ verificato in via Guidoubaldo del Monte, a Roma. Intorno alla mezzanotte un bus Atac della line 230 si e’ scontrato con una moto a bordo della quale viaggiavano due persone rimaste ferite. Entrambe sono state trasportate al Policlinico Umberto I, una in codice rosso e l’altra in codice giallo. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del gruppo Parioli.

(Adnkronos)