‘Principi, Principesse, Re e Regine’, un progetto per la promozione delle pari opportunita’

Si e’ concluso, con il convegno del 14 maggio, il progetto pilota “Principi, Principesse, Re e Regine”, finanziato dal Settore Servizi Scolastici del Comune di Padova in collaborazione con il Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e di studi internazionali dell’Universita’ di Padova.

Obiettivo principale del progetto e’ la promozione delle pari opportunita’ e la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione all’interno dei contesti educativi sin dalla primissima infanzia, come previsto dalla Legge sulla Buona Scuola (n.107/15): “alla scuola spetta il compito di fornire i supporti adeguati affinche’ ogni persona sviluppi un’identita’ consapevole e aperta. La piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della liberta’ e dell’uguaglianza, nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identita’ di ciascuno” .

E’ stato attivato un percorso di sensibilizzazione su questi temi attraverso il coinvolgimento dei bambini e dei loro adulti di riferimento, genitori e figure educative.

Il Progetto ha visto coinvolte due scuole dell’Infanzia del territorio padovano. Sin dalla primissima infanzia, i bambini interiorizzano all’interno dei contesti di vita di tipo familiare e/o educativo costruzioni sociali legate ai ruoli di genere con i connessi stereotipi, tuttavia sono anche pienamente capaci di decostruire tali modelli se stimolati in questa direzione, maturando differenti percezioni.

Hanno partecipato al percorso ludico-formativo 40 bambini e 6 insegnanti. Cinque laboratori della durata di 2 ore ciascuno, realizzati con cadenza mensile hanno permesso ai bambini di percepire il progetto come una sorta di appuntamento fisso che ha garantito continuita’ alle tematiche. Ogni laboratorio e’ stato organizzato attraverso momenti di lettura, gioco di gruppo, disegno e condivisione dei contenuti emersi. Sono state trattate tre tematiche principali, in linea con la letteratura di riferimento: identita’ (la percezione di se’ stessi e degli altri), differenze ( il genere e il rispetto reciproco), affettivita’ (le emozioni e il prendersi cura).

Dai primi risultati emersi, si capisce che i bambini della generazione “alpha” (cioe’ i nati dal 2010 in poi e cresciuti utilizzando sin da subito le nuove tecnologie) sperimentano modelli di maschile e femminile con funzioni e ruoli maggiormente intercambiabili rispetto al passato, sono spinti a tenere maggiormente in considerazione i gusti e le specificita’ individuali, pur considerando quelli altrui, e si presentano aperti all’uguaglianza e alla parita’.

Lavorare sul rispetto reciproco, sulle differenze/somiglianze, sulle emozioni e sull’affettivita’ ha consentito di comprendere come, per i bambini di questa fascia di eta’, tali sollecitazioni siano adeguate e comprensibili, nonche’ favorenti il confronto tra i pari. Significativa e’ anche la constatazione che le figure genitoriali rappresentano il riferimento primario in relazione alla costruzione del maschile e del femminile, al rispetto reciproco, all’espressione delle emozioni.

Educare all’affettivita’ e alle pari opportunita’ in questi contesti e’ fondamentale: non si tratta soltanto di fornire gli strumenti per accedere concretamente a queste tematiche ma, soprattutto, di creare uno spazio in cui i bambini possano iniziare a prendere consapevolezza di se’ e del mondo che li circonda e in cui gli adulti possano acquisire le competenze utili per accompagnarli in questi percorsi.

E’ opportuno fornire a ciascun bambino la possibilita’ di partire dalla propria individualita’ per entrare nella complessita’ delle dinamiche di relazione con l’altro, sia comprendendo le specificita’ e le differenze, sia valorizzando i propri desideri e le proprie caratteristiche.

L’ambiente educativo e’ chiamato a fornire strumenti utili al bambino per decostruire l’ambiente sociale in cui e’ inserito, permettendogli di riformulare una propria visione del mondo basata sull’accettazione e sul rispetto dell’altro, soprattutto alla luce della profonda delega degli aspetti educativi alla scuola da parte delle famiglie, in questo specifico momento storico.

