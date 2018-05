L’escamotage per sbloccare lo stallo

Governo





Roma, 27 mag. – (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti M5S, dovrebbe essere la deputata Laura Castelli la vice di Paolo Savona al Ministero dell’Economia. Questa la soluzione elaborata dai 5 Stelle per uscire dallo stallo e sbloccare i “veti” del Quirinale sull’economista sardo fortemente voluto da Matteo Salvini al Mef. Castelli, inizialmente indicata per le Infrastrutture (che dovrebbero comunque andare ai 5 Stelle), avrebbe deleghe pesanti come viceministro. “E’ l’incastro con cui puntiamo a chiudere la partita”, spiegano all’Adnkronos fonti grilline di primo piano.

Intanto, proseguono le trattative e le telefonate per cercare una via d’uscita all’empasse che blocca la nascita del governo giallo-verde. Sia gli esponenti dei due partito che faranno parte della futura maggioranza che gli attori istituzionali (Quirinale e presidente incaricato), a quanto si apprende, sono al lavoro per individuare una mediazione possibile. Il premier incaricato Giuseppe Conte e’ al lavoro per cercare la soluzione possibile che lo possa portare al Colle con la lista dei ministri da sottoporre al presidente Sergio Mattarella. A quanto si apprende non tutte le caselle sarebbero gia’ definite con i rispettivi candidati. I contatti tra Conte e i due leder sono costanti. L’intenzione di Salvini e Di Maio e’ di chiudere il rebus della composizione il prima possibile. Ed e’ proprio dal ruolo di mediazione istituzionale del presidente incaricato che a questo punto puo’ arrivare la proposta in grado di superare l’empasse che si e’ determinata.

