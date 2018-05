Infrastrutture: venezia, cav pronta a sanzionare i furbetti del pedaggio

Venezia, 28 mag. (AdnKronos) – Tempi duri, a partire dal 1 giugno, per i furbetti del mancato pagamento. Ora Cav SpA potra far sanzionare dalla Polizia Stradale chi volontariamente decide di non pagare il pedaggio in autostrada. La novita e possibile grazie alla sottoscrizione con la Polizia Stradale, di un protocollo d’intesa denominato ‘Sperimentazione per il piano nazionale di attivita istruttoria in caso di violazioni connesse al mancato pagamento del pedaggio autostradale ‘.

In pratica d’ora in avanti anche la societa potra accertare le violazioni al casello, in virtu di una norma di legge, gia attuata con risultati soddisfacenti da altre Concessionarie in altre regioni italiane, la quale prevede che le attivita di prevenzione e accertamento delle violazioni dell’obbligo del pagamento del pedaggio possano essere effettuate anche dal personale delle concessionarie autostradali. Per farlo, il personale di CAV e stato appositamente formato e qualificato dalla Polizia Stradale, che ha competenza in materia.

La novita mira a ridurre sensibilmente l’omissione del pagamento del pedaggio, un fenomeno purtroppo diffuso, che oltre ad arrecare danno alle societa concessionarie, si configura anche come mancato introito per l’Erario e incide sulla regolarita della concorrenza tra operatori dell’autotrasporto.

(Adnkronos)